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北控水务首次入选恒生可持续发展企业基准指数

2021年08月25日08:01 | 来源：新华网
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原标题：北控水务首次入选恒生可持续发展企业基准指数

近日，恒生指数有限公司宣布截至2021年6月30日的恒生指数系列季度检讨结果，北控水务集团（以下简称“北控水务”）凭借在环境、社会及管治（ESG）方面的出色表现，入选恒生可持续发展企业基准指数，成为87家ESG表现优异的上市企业中的一员。本次调整结果将于2021年9月6日正式生效。

北控水务入选恒生指数可持续发展企业基准指数是继公司入选香港恒生综合大中型股指数成份股、恒生香港中资企业指数成份股、恒生中国（香港上市）100指数成份股、摩根斯坦利资本国际指数、中证长江保护主题指数等多个重要指数后，首次入选ESG（即环境、社会、企业管治）相关指数。

恒生可持续发展企业指数系列是资本市场中的一项重要指数，是香港股市价格的重要指标。该指数成份股甄选程序严谨，在考虑市值、成交量等因素的同时，采用了独立专业评审机构香港品质保证局的可持续发展评级框架，通过对企业管治、人权、劳动实务、环境、公平营运、消费者议题、社区参与和发展等七项核心指标进行评分，甄选在可持续发展方面表现卓越的上市公司，以确保恒生可持续发展企业基准指数客观、可靠及具高投资性。评审中排名首20％的港股将会被挑选为恒生可持续发展企业基准指数（HSSUSB）成份股，为可持续发展主题投资提供优质基准。

近年来，随着可持续发展理念在全球范围内的推广，ESG已受到国际资本市场的高度关注，成为衡量企业长期投资收益和风险的关键因素，并纳入国内外投资机构决策的考量范围。入选恒生可持续发展企业指数系列，反映了资本市场对北控水务在可持续发展领域的认可，也体现了北控水务较好的风险与回报特性、较高的股息率，进一步提升了北控水务在国际资本市场的影响力和关注度。

北控水务秉承“清净之道、善治之道、共济之道”的可持续发展理念，不断完善ESG管治为核心的公司治理体系，关注各利益相关方的要求和期望，同时立足自身业务，发挥天然的环保业务属性，支持联合国17个可持续发展目标，保障稳定的水资源供应，提高污水处理效率，加大科技创新力度，始终坚守企业的社会责任担当。

2020年，北控水务建立了清晰的ESG管治架构及董事会监督机制，公开披露了6个ESG相关政策，优化了ESG信息管理流程。同时，通过发布2020年度ESG可持续发展报告披露集团可持续发展成果，积极参与ESG评级问卷、与资本市场评级机构进行沟通，以及MSCI评级提升，全面展示了公司在环境、社会及管治方面的理念、管理、行动和成效，并突出公司在可持续发展管治和管理上的不断完善与进步。

(责编：赵超、陈键)

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