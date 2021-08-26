本报记者 廖睿灵

田间秸秆、餐厨垃圾正成为重要的发电原料。为实现生物质发电行业有序健康、高质量发展，日前，国家发展改革委、财政部、国家能源局印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》（下称《方案》），提出合理安排今年中央新增生物质发电补贴资金，明确补贴资金央地分担规则，推动新开工项目有序竞争配置，促进产业技术进步，持续降低发电成本，提高竞争力。

生物质发电，含农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电，是可再生能源的重要组成部分。中国电力企业联合会发布的最新数据显示，截至今年7月底，全国生物质发电装机3409万千瓦，同比增长31.2%。

国家能源局相关负责人介绍，近年来，中国生物质发电建设规模快速增长，在加快处理农林废弃物和生活垃圾方面发挥了重要作用。与此同时，随着可再生能源行业的快速发展，可再生能源电价附加收入增长不及可再生能源发电补贴需要，补贴资金缺口持续扩大。

为此，《方案》结合生物质发电行业发展实际，进一步加强生物质发电项目建设运行管理，合理安排今年中央新增生物质发电补贴资金，有利于促进行业持续健康发展。

根据《方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元。其中，用于安排非竞争配置项目的中央补贴资金20亿元；用于安排竞争配置项目的中央补贴资金5亿元（安排农林生物质发电及沼气发电竞争配置项目补贴资金3亿元、安排垃圾焚烧发电竞争配置项目补贴资金2亿元）。

国家能源局相关负责人介绍，此次《方案》重点突出“分类管理”：

一是在补贴项目上分类管理，分非竞争配置和竞争配置两类分别切块安排补贴资金，既保障存量已建在建项目有序纳入补贴范围，也保障一定规模的补贴资金用于竞争配置，促进技术进步和成本下降，推动生物质发电从快速增长向高质量发展转变；

二是在央地分担上分类管理，按照各省（区、市）不同经济社会发展水平和生物质资源禀赋，科学合理确定不同的央地分担比例。2020年9月11日（含）以后全部机组并网项目的补贴资金实行央地分担，按东部、中部、西部和东北地区合理确定不同类型项目中央支持比例，西部和东北地区中央支持比例高于东、中部地区；

三是在竞争配置中分类管理，分农林生物质发电和沼气发电、垃圾焚烧发电两类分别切块安排补贴资金，分类开展竞争配置，更好实现公平竞争。考虑燃料收购成本等项目运行特点，同一地区农林生物质发电项目及沼气发电项目中央支持比例高于垃圾焚烧发电项目。

与此同时，为推动纳入补贴范围项目按期落实实施，更好发挥生物质发电项目在环境治理和增加可再生能源供给等方面的作用，《方案》明确了项目建设期限：纳入2021年中央补贴范围的竞争配置项目，应在2023年底前全部机组建成并网，实际并网时间每逾期一个季度，并网电价补贴降低0.03元/千瓦时。2020年底前开工的非竞争配置项目，均须在2021年底前全部机组建成并网，逾期未并网的项目取消非竞争配置补贴资格，后续可通过参加竞争配置的方式纳入中央补贴范围。

(责编：胡永秋、杨光宇)