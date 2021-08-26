本报记者 刘志强

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近年来，中央企业集团层面战略性重组、专业化整合、并购等工作稳步推进，国有经济布局结构不断优化。接下来，通过加快同类业务横向整合、产业链上下游纵向整合，并同步做好管理、技术、市场资源等整合协同，中央企业的重组红利将不断释放。

中国中化正式挂牌，中国星网集团组建成立，中国电科重组中国普天，国家管网资源整合深入推进……今年以来，中央企业重组整合动作连连，引发市场广泛关注。

推进央企结构调整与重组，是做强做优做大国有企业、提升核心竞争力的必然要求。“近年来，国资委抓住中央企业战略性重组、专业化整合、并购、‘两非’（非主业、非优势）剥离和‘两资’（低效资产、无效资产）清退、‘压减’等重点，推进国有经济布局结构不断优化。”8月25日，国务院国资委副主任翁杰明与部分央企负责人一道，向记者介绍了相关工作的进展与成效。

集团层面战略性重组提速

助力提升资源配置效率，维护产业链供应链稳定

2019年11月，原中船集团与原中船重工实施战略性重组，新的中国船舶集团挂牌成立。重组后，集团资产总额、营业收入、净利润均居世界造船集团第一。

“今年年初，‘两船’重组进入实质性操作阶段。”中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理钱建平说，上半年，中国船舶承接民船订单约1800万载重吨，占全球市场份额约28%，保持全球第一。

“两船”重组意义重大。翁杰明认为，这是应对国际造船业整体产能过剩、提升我国船舶工业国际竞争力的积极举措，“从实际效果看，重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展加快，企业经营效益大幅提升。”

推进中央企业集团层面战略性重组，是加快国有经济布局优化和结构调整、提升资源配置效率的重要举措，对维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。党的十九大以来，国资委先后推动完成一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组、12家央企。

“两船”重组之外，原中化集团与原中国化工之间的“两化”重组同样广受关注。在粮食安全重要性凸显的背景下，“两化”通过重组实现强强联合，切实增强了中央企业在种源、化工等领域的竞争力。重组后的中国中化加快资源整合、强化技术创新，农业种业板块整合已经完成。

翁杰明表示，下一步，将聚焦服务国家战略部署，稳步推进物流、输配电装备制造等领域资源整合，以解决企业结构性矛盾突出、核心竞争力不足等问题，还将结合产业发展实际，适时组建新的中央企业集团，推动国有资本向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

有效推进专业化整合

减少重复投资和同质化竞争，提高产业集中度

2019年12月，国家石油天然气管网公司成立；

去年9月30日24时，公司正式接管运营原分属于三大石油公司的主要油气管网基础设施资产，全面转入实质性运营；

今年3月31日24时，公司接管原中国石油昆仑能源有限公司两家下属公司股权，标志我国主干油气管网资产全面完成整合；

目前，公司拥有在役油气管道9.1万公里、储气库11座、LNG（液化天然气）接收站10座，资产总规模超过8000亿元。今年前7个月，管输天然气1564亿立方米、原油1.48亿吨、成品油5347万吨，同比分别增长18.8%、4.6%、2.8%……

会上，国家石油天然气管网公司董事、党组副书记李辉介绍了国家管网组建以来的进展。

“国家管网成立后，通过市场化方式收购原来分属‘三桶油’的管道资产，提升了互联互通水平，推动‘全国一张网’新格局初步形成，为我国油气能源安全稳定供应提供了保障。”翁杰明分析。

专业化整合，是从根本上减少重复投资和同质化竞争的有效手段，对于提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要意义。党的十九大以来，国资委以相关领域行业体制改革为契机，通过资产重组、股权合作等方式，稳步推动中央企业专业化整合，取得良好成效。

今年4月，国资委通过集中有关央企在卫星互联网领域的优势力量，组建成立了中国卫星网络集团有限公司。在翁杰明看来，这是立足国家战略全局、顺应科技产业变革大势的重大举措，对加快推动我国卫星互联网发展具有重要意义。

积极稳妥开展并购

促进产业转型升级和企业高质量发展

并购是企业实现快速发展的有效途径。翁杰明表示，党的十九大以来，国资委指导央企围绕国家需要、主责主业、重点关键领域，积极稳妥开展并购工作，促进了产业转型升级和企业高质量发展。

比如，围绕产业链供应链稳定开展并购。中央企业充分发挥辐射范围广、带动能力强等优势，通过并购推动产业链上下游有效衔接、协调运转。中国远洋海运通过收购海外码头项目，积极布局全球支点网络，促进中国与拉美地区之间的经贸往来，并通过整合辽宁等地物流企业，构建全程物流与供应链能力。

优化国有资本布局，有进也要有退，做好加法也要做好减法。会上还介绍了“两非”剥离、“两资”清退和“压减”等工作的进展——

开展“两非”剥离、“两资”清退，可推动国有资本集中优势资源，助力企业轻装前行。去年9月，“两非”剥离工作启动，截至今年上半年，已有51家中央企业通过吸收合并、破产重整、对外转让等方式，剥离非主营业务252项，涉及资产495.7亿元。

针对部分中央企业底数不清、机构臃肿、管理链条偏长等问题，国资委开展了“压减”工作，推动央企压缩管理层级、减少法人户数。截至今年7月底，中央企业管理层级控制在5级以内，法人户数累计减少超过1.8万户，减少比例超过34%。

“下一步，国资委将指导中央企业在结构调整与重组中，加快同类业务横向整合、产业链上下游纵向整合，并同步做好管理、技术、市场资源等整合协同，切实发挥协同效益，释放重组红利，实现‘1+1＞2’的重组目标。”翁杰明表示。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)