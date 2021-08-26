本报南宁8月25日电 （庞革平、黄尚宁）广西壮族自治区自然资源厅日前下达6600亩激励性用地指标，对2020年土地利用计划执行情况、土地节约集约利用水平以及土地利用秩序综合考评排名前3和2020年度招商引资专项考评排名前6的市予以奖励，奖励指标最高1800亩，最低100亩。

据介绍，此次获得奖励的7个市分别为：桂林、贺州、柳州、南宁、北海、贵港、梧州。

其中，桂林市自然资源局综合统筹建设用地指标、土地储备和增减挂钩指标等自然资源诸要素，为全市重大项目和工业振兴等重点工作服务；贺州市自然资源局持续深化用地指标核销制，合理安排新增用地计划指标，落实节约集约用地制度。此次下达的激励性用地指标纳入市级指标统一管理，执行用地计划指标动态监管。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)