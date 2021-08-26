本报南京8月25日电 （记者王伟健）25日，满载着汽车配件、电子产品等货物的列车，从江苏连云港中哈物流基地发出。它将沿着新亚欧大陆桥向西，经由霍尔果斯口岸离境，最终抵达波兰马拉舍维奇，标志着“韩国—中国（连云港）—波兰（马拉舍维奇）”国际班列首次整列发出，连云港中欧班列线路再增新通道。据统计，1—7月，连云港已开行中欧班列350列。

近年来，随着“一带一路”合作倡议的深入推进，连云港港利用自身优势，深耕班列腹地市场，积极拓展回程货源，推进航线、码头、场站、班列等集疏运体系布局，实现了远洋干线、深水大港、中欧班列、物流场站的衔接。目前，连云港至欧洲方向的班列线路正在进一步加密，初步形成“南北双线”运行模式。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 11 版）

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