图为发射现场。

郭文彬摄（新华社发）

本报北京8月25日电 （记者余建斌）北京时间8月24日23时41分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星七号发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第386次飞行。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 15 版）

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