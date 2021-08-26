瞿剑

原标题：央企重组不是为了做大 而是为了做强做优

8月25日在京举行的中央企业结构调整与重组工作媒体通气会上，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明通报，党的十九大以来，央企集团层面战略性重组进入新的加速赛道，先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组12家央企。

他强调，“央企重组不是为了做大，而是为了做强做优”。

创下多个“全球之最”：央企战略性重组全面提速

翁杰明在简要介绍近年来央企结构调整与重组工作成果时举例说，中船集团与中船重工重组，对国际造船市场格局产生重要影响：“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快，企业经营效益大幅提升。重组后的新集团资产总额、营业收入、净利润均居世界造船集团第一，国际竞争力显著增强。

中化集团、中国化工重组是实现强强联合的另一范例。翁杰明表示，重组后的中国中化加快资源整合、强化技术创新，“两化”农业种业板块整合已经完成，为实现我国农业高质量发展提供有力支撑。此外，保利集团重组中丝集团、中国电科重组中国普天，有序推动了国有资本向优势企业集中，向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域集中。

专业化整合方面，翁杰明介绍，2020年国家管网集团通过市场化方式收购三大石油公司相关管道资产，打破我国油气干线管道主要由三大石油公司实行上中下游业务一体化经营的传统格局，提升互联互通水平，推动具有中国特色的“X+1+X”油气市场运营机制和“全国一张网”新格局初步形成。这项专业化整合涉及4家上市公司，横跨上海、香港、纽约、伦敦4地资本市场，交易对价4061.8亿元，并同步完成了国家管网集团层面股权多元化改革，引入资金2437亿元，创造了2020年全球规模最大交易、近5年全球油气行业最大交易、全球迄今为止最大市场化私募股权融资项目等多个“全球之最”。

天然气将实现“县县通”：“十四五”国家管网规划明确

参加通气会的国家管网集团董事、党组副书记李辉表示，自2020年9月30日24时国家管网集团正式接管运营原分属于三大石油公司的主要油气管网基础设施资产以来，我国主干油气管网资产全面完成整合、实现并网运行。目前，国家管网拥有在役油气管道9.1万公里、储气库11座、LNG接收站10座，资产总规模超过8000亿元。

他透露，“十四五”期间国家管网集团将重点建设包括西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线等在内的天然气主干管网工程，加快实施油气管道互联互通工程。到“十四五”末，天然气管网干线建成“四大战略通道+五纵五横”格局，天然气支线要“打通最后一公里”，实现“县县通”；原油管网形成“四大进口通道+三大局域网”架构；成品油管网形成“三纵三横”架构，这样，“三大类管网‘十四五’已有明确的、有针对性的规划”。与此同时，公司将改造、重塑业务流程，形成市场化的“从客户中来、到客户中去”的基本流程。

做强做优：下一步调整重组需做好“五个聚焦”

翁杰明提出，下一步央企结构调整和重组要实现更好效果，需做好“五个聚焦”，即聚焦服务国家战略部署，稳步推进央企集团重组；聚焦国有资本布局和产业发展需要，做好新央企组建和接收；聚焦规范投资并购行为，有效提升央企并购工作质量；聚焦主业实业，加大“两非”“两资”清退力度；聚焦协同效应发挥，强化重组后的整合融合。

他特别强调，“重组不是为了做大，而是为了做强做优”。下一步央企结构调整和重组，将落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、军民融合发展、建设制造强国等国家重大战略作为出发点、着力点，稳步推进物流、输配电装备制造等领域的资源整合，通过战略性重组着力解决企业结构性矛盾突出、关键技术“卡脖子”、核心竞争力不足等问题。

翁杰明透露，将根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的央企集团，推动国有资本向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。同时落实党中央、国务院关于深入推进经营性国有资产集中统一监管的要求，做好新央企接收等工作，在2022年底前完成中国南水北调集团划转国资委管理。

（科技日报北京8月25日电）

(责编：赵超、陈键)