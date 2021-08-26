刘霞

原标题：绕太阳旋转速度最快小行星发现

据美国太空网23日报道，科学家们在太阳系内新发现了一颗小行星2021 PH27，其围绕太阳旋转一周仅需113个地球日，速度比太阳系内已知的任何一颗小行星都快。

2021 PH27的轨道周期是除水星外所有已知太阳系天体中最短的，水星绕太阳公转只需88天。2021 PH27的运行轨迹比水星的更像一个椭圆，因此距离太阳更近，它最接近太阳时的距离约2000万公里，水星与太阳之间的最近距离为4700万公里。

卡内基科学研究所的科研团队估计，在接近太阳的过程中，2021 PH27的表面会变得非常热，足以熔化铅（铅的熔点是500摄氏度），这些现象意味着这颗小行星经历了已知太阳系天体中最大的广义相对论效应。这种影响表现为2021 PH27围绕太阳的椭圆轨道出现了轻微抖动。

此外，这个轨道在长距离内并不稳定。研究小组成员说，如果2021 PH27没有被引力作用从其当前路径中拉出来，它可能会在几百万年后与太阳、水星或金星相撞。

2021年8月13日，天文学家首次使用暗能量照相机观测到这颗小行星。研究人员称，2021 PH27大约1公里宽，可能源于火星和木星之间的主要小行星带，由于与一个或多个行星的引力相互作用而向太阳系内部移动。但观测又发现，2021 PH27的轨道相对于太阳系平面倾斜32度，如此高的倾角表明它可能诞生于遥远的太阳系外层，掠过火星、地球或其他岩石行星后，被捕获到距离太阳更近的轨道上。研究小组计划开展更多研究来揭示这一谜团。

(责编：赵超、陈键)