保障科学家就是保护科研生产力
人是经济发展和社会进步的第一要素。
科研活动的主体是人，保障科学家就是保护科研生产力。只有以人为本，才能真正激发和释放科研队伍的创造力。对此，刚刚出台的《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（以下简称《意见》）精准对焦、激励到人，可谓抓住了关键，在完善管理制度、创新激励机制上迈出了意义深远的一步。
“千军易得，一将难求。”科研经费能否科学、合理、有效地使用，不仅决定当下科研活动的质量和水平，而且对更加长远的人才培养、学科建设、风气养成都有着重要影响。作为促进科技事业发展、激发科研人员创新活力的重要突破口，科研经费管理改革必须要能松开对科研人员手脚的束缚，让经费为科研活动本身服务，而不是成为其负担。此次《意见》为何受欢迎？正是因为站在了科研人员的视角上想问题！
让科研人员立恒心。
众所周知，科研活动有别于其他社会活动，除了具有独特的价值追求外，还是一个极为曲折漫长、复杂艰辛的智力活动过程，存在失败的风险。对它的管理，需要辅以更加科学的考量，充分尊重内蕴的科学规律。很多青年科研人员自称“学术农民工”，就在于他们的工作压力很大，而对收入和状态满意度较低。若不能确保冷板凳上做学问者的“经济基础”，就很难推进我国基础学科领域研究的“上层建筑”，更无法扭转浮躁的学术风气。
科学研究的世界，有青年时期就闪耀光芒的牛顿，也有几十年如一日观测星空的第谷。包括常常被拿来举例的经济学家科斯，著作并不等身，却毫不影响他的伟大。事实上，大器晚成、成就晚出正成为当下科研领域的常态。避免科研领域“劣币驱逐良币”，就得防止在经费使用上目光短浅、急功近利。
让科研人员有静心。
平时，我们总能看到听到，科研人员对大量繁复的事务性工作带来掣肘时的无奈、科研活动因僵化的程序而错过关键时期的抱怨等。当这些无奈和抱怨成为普遍感受时，就已经到了非改不可的时候了。一些条条框框看似保证了经费安全，但实际上却造成我国智力资源的浪费。教授因为忙于报账而成为会计出纳、高校附近滋生兜售发票产业链、财务审计只看计划不看变化……科研经费管理中的形式主义作风、行政化弊端让无数科研人员头痛，打击了科研工作积极性，扼杀了创新创造活力，还间接成为腐败的推手。此次科研经费管理改革，不仅针对科研人员反映的“痛点”开出“药方”，也有望让科研真正回归科研、让专业的人做专业的事。
让科研人员能尽心。
长期以来，我们的科研经费投入和使用，往往以“物”为主，习惯于排好队，按块头“分蛋糕”，这种办法操作简单、管理方便，却忽视了具体的“人”的价值。科研经费管理本质上是资源配置问题，以往的分配方式，难以体现科研人员作为个体的智力贡献价值。《意见》以前所未有的力度对科研人员进行激励，科研项目资金用于“人”方面的支出有了更多层次、更加合理的渠道，对科研人员的物质激励前所未有，一半科研经费可花在“人”的身上。特别是对如数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过60%。如此种种，真正彰显了智有所值、劳有所得的价值取向。
科学技术是第一生产力，而人，是生产力当中最活跃的因素。保障科学家，就是保护科研生产力；激励科技队伍，就是激发创新活力。科研经费管理改革也许无法毕其功于一役，会是进行时，还需各方共同努力，在改革落实上久久为功，把人才资源变成创新动力、让创新动力驱动科技强国。
（本报评论员）
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