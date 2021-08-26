吉蕾蕾

原标题：快递到村达户激活农村大市场

国家邮政局最新发布的数据显示，今年前7月，农村地区包裹和快递的收投量超过200亿件，带动农产品进城和工业品下乡近万亿元。农村快递业的飞速发展，不仅反映了广袤乡村蕴含着巨大的消费需求、用邮需求，也展现出邮政快递业在服务国内大循环、全面推进乡村振兴中的重要作用。

快递进村意义重大。农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进农家的重要渠道。网购商品及时送达，特色农产品通过快递及时寄出，一收一寄之间，不仅是农民群众提升生活品质、满足生产生活需要的强烈期盼，也是释放农村消费潜力、增进民生福祉的切实需要。

近年来，我国农村寄递物流体系建设已取得积极突破。2019年，我国已实现建制村村村通邮。截至目前，主要快递品牌乡镇网点覆盖率达98%，直接投递到村的服务比重超过了一半。

不过，快递到村达户并非易事。我国地域辽阔，区域发展不平衡，特别是一些农村地区山高路远，村民居住分散，加上基础设施薄弱，快递配送路径难以优化、专业人力及设备不足，投入大、利润薄的现状让不少物流企业望而却步。

为了更好满足农村生产生活和农民群众消费升级需求，国务院办公厅日前印发《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》指出，到2025年，实现乡乡有网点、村村有服务，农产品运得出、消费品进得去，便民惠民寄递服务基本覆盖。这为下一步加速快递进村指明了发力方向。

建设农村寄递物流体系，天地广阔，大有作为。对快递企业而言，系统的工作思路和战略部署，可以让农村物流市场成为一片可见亦可及的“蓝海”；对广大农村来说，物流瓶颈一旦解决，双向流通渠道将进一步畅通，必将激活农村大市场，激发出巨大内需活力；对农民群众来说，快递到村达户，不仅意味着消费选择更多、更加便利，大量家门口的就业机会也会随之而来。

值得注意的是，各地区发展农村快递物流的条件不尽相同，要提升快递进村供给能力和服务质量，必须坚持因地制宜，分类推进。在东中部，可以更好发挥市场配置资源的决定性作用，引导企业通过驻村设点、企业合作等方式，提升服务水平；在西部，要更好发挥政府推动作用，重点开展邮政与快递、交通、供销多方合作，扩大快递进村覆盖面。

可以预见，随着农村寄递物流体系加速推进，快递网点持续下沉，“乡乡有网点，村村有服务”“消费品进得来，农产品运得出”的目标一定能尽早实现，农村地区消费设施不足和销售渠道不畅的问题也会找到突破口。只要各方共同努力，快递服务离农民群众的家门口就更近一些，广袤农村巨大消费潜力也将被进一步激活。

(责编：赵超、陈键)