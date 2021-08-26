冉瑞成 吴陆牧

原标题：共创数字经济美好未来

在上海合作组织成立20周年之际，8月23日至25日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会在重庆举行。300多名外国政要、国际组织负责人、国内外知名学者、行业专家和企业家齐聚山城，深入探讨全球数字经济前沿理论，积极分享智能产业技术的最新成果，共同把脉数字经济发展的趋势和机遇。

在重庆国际博览中心的上海合作组织国家馆展区，上合组织国家通过5G、虚拟现实等新一代信息技术，结合宣传短片、实物展示等形式，充分展示了各国在智能产业和智慧应用领域的新成果。

中国—上海合作组织数字经济产业论坛是上合组织首次举行以数字经济为主题的高级别论坛。与会嘉宾认为，该论坛的成功举办，不仅为上合组织各成员国深化数字经济交流合作搭建了重要平台，也向世界传递出中国深度参与数字经济国际合作的重要信号。

“本次论坛是上合组织国家高层领导和企业界人士开展对话合作的重要平台，有利于对多边贸易合作中的现实问题进行实质性探讨，制定共同应对方案，探讨数字经济未来发展之路。”上合组织副秘书长阿希莫夫表示，中国在发展数字经济和跨境电商方面的经验是宝贵且有示范意义的，中国政府在共享发展成果方面所表现出的开放心态也值得赞赏。

31个国家和地区的611家企业参展，50多种新技术新成果首次公开发布……“智博会有力促进了传统产业加快数字化创新，已发展成拥抱全球智能产业发展的最佳平台。”中国工程院院长李晓红在开幕式上致辞时说。

数字化转型已成为不少企业的发展共识。智博会上，吉利工业互联网平台正式发布，该平台将为汽车行业提供数字化转型服务。“全面数字化转型已经成为新时代经济发展的必然，数字技术就是这场变革的主角。”浙江吉利控股集团有限公司董事长李书福说。

聚焦数字经济前沿领域，中国—上海合作组织数字经济产业论坛举办了数字经济百人会、电子商务分论坛、智慧物流暨数字通道发展分论坛等5场分论坛活动，与会嘉宾围绕各分论坛主题，聚焦数字经济产业，讨论发展新方向，探索交流新发展模式。

数字经济既是创新发展的时代潮流，也是历史前进的大势所趋。我们有理由相信，在世界各国的深入合作和共同推动下，数字经济一定能为全球经济复苏和社会发展打开更广阔空间，数字经济发展的红利将成为世界各国人民的福利。

(责编：赵超、陈键)