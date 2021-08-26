国家最高科学技术奖获得者郑哲敏逝世
2021年08月26日08:06 | 来源：新华社微博
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原标题：国家最高科学技术奖获得者郑哲敏逝世
记者从中国科学院获悉，中国科学院院士、中国工程院院士，国家最高科学技术奖获得者，中国科学院力学研究所研究员郑哲敏，因病医治无效，于2021年8月25日在北京逝世，享年97岁。
(责编：赵竹青、陈键)
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