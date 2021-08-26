强化创新 为企业发展提供科技支撑
“要在学习中对标、在对标中进步，不断激发创新思维、拓宽技术渠道。要合力出击，积极建立科技创新柔性团队，集思广益、专业碰撞，立足公司电网发展、定西区域环境实际，打造一批解决基层难题、可复制可推广的科技创新项目，斩获系统内外更高层级奖项，实现创新突破……”
近日，国网定西供电公司不断推进科技创新工作，完成科技项目柔性团队组建和科技项目储备，各部门协调联动，再次对科技创新工作进行了详细研究部署，进一步动员全体干部员工积极投身创新创造，通过解决一系列制约公司及电网发展的技术问题，以促进公司效益增长。
建立健全科技创新工作制度，加强规范管理。在该公司三季度科技创新工作推进会上，结合年度重点工作任务，围绕科技创新工作面临的形势、工作机制、激励措施、目标任务等，深刻剖析了工作现状、完善了工作方案，提出了解决措施及办法。同时，确定了分工明确、职责清晰的科技创新工作组织机构，建立了目标清晰协同联动的科技创新工作机制、贯穿科技创新全过程的以效益贡献度为主的考评管控机制、精神和物质相结合的激励机制。同时明确：要从“新能源并网、大数据应用、节能降损、能源互联、新基建、信息通信”等六个重点方面入手强化创新，并不断深化科技成果转化应用，为企业后续发展提供科技支撑。
着眼吸引高素质人才队伍的能力建设，持续完善奖励和激励措施，鼓励青年员工结合岗位工作、一线工作，积极开展创新创造。紧密依托重点工程、重大项目，鼓励专家人才为公司改革发展建言献策。以QC小组、劳模创新工作室、青年创新创意大赛等为主阵地和载体，广泛动员各级员工发掘创新项目，组建“攻关队”“智囊团”“合作社”，主动参与创新课题申报、攻关、研发。整合教育培训资源，探索建立健全专家、技工和科技带头人制度，培养高级专家、科技领军人才，并鼓励他们发挥“传、帮、带、培”作用。
“抓发展就要抓创新，谋未来就要谋创新。”该公司设备管理部负责人表示，以提高科技创新能力为中心，按照已经规划明确的科技攻关方向和重点领域、确定了技术创新目标任务，重点针对经评审纳入储备库的14个项目，有的放矢推进创新。（马秀霞 吴金莲）
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