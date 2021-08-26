刘慧

原标题：培育具有国际定价权的大粮商

我国要充分利用国际国内两个市场、两种资源，培育具有国际竞争力的大粮商，提升我国粮商在国际粮食市场的话语权和定价权。培育更多像中粮一样的国际大粮商，是保障国家粮食安全、参与国家粮食贸易的重要举措。

中国大粮商领跑全球大粮商的愿景，已经从梦想照进现实。根据近日发布的2021年《财富》世界500强排行榜榜单，中粮集团不仅排名高居第112位，而且以76855.6百万美元的营收位列国际粮商之首，这是中粮集团连续27年上榜以来的最高排名。世界500强榜单被誉为世界经济的晴雨表，中粮集团的崛起，正在打破国际四大粮商长期垄断世界粮食贸易的格局。

截至目前，我国在国际粮食贸易中还没有相应的话语权和定价权，对国际粮食市场和粮食价格的影响力较小。以大豆为例，我国是全球最大的大豆进口国，每年大豆进口量占全球大豆出口的60%，但由于国内粮食产业发展缓慢，尤其是国内大豆产业几乎受控于国际粮商，大豆进口价格不是由“中国需求”决定，而是由跨国大粮商说了算。国际资本紧盯“中国需求”炒作粮价，让我国陷入“买什么涨什么”的经济怪圈。今年全球粮食价格持续大幅上涨，粮食进口成本水涨船高。为了实现保供稳价的目标，我国在进口粮食的同时，不得不承受国际粮价上涨带来的采购成本压力。

在国际粮食贸易中，定价权对于一个国家非常重要，直接决定着其在国际粮食贸易中的地位和利益。国际四大粮商垄断着全球80%的粮食贸易量，在收储、物流、海运、金融、贸易等多领域形成对国际粮食贸易的垄断性控制，牢牢掌握着全球粮食定价权。在全球前10大谷物出口国中，国际四大粮商占据主导地位的有9个。在本轮全球粮食价格和食品价格飙升之际，国际粮商嘉吉公司迎来了史上最赚钱的一年，创下公司156年来最高纪录。

中国在国际粮食贸易中定价权和话语权长期缺失的问题，是新兴贸易大国普遍面临的困境。我国要充分利用国际国内两个市场、两种资源，培育具有国际竞争力的大粮商，提升我国粮商在国际粮食市场的话语权和定价权。一方面，要鼓励和支持国内粮食企业走出去，开展粮食仓储、物流、加工、贸易等方面的国际合作，建立规模化海外粮食生产加工储运基地，全面参与全球粮食产业链、价值链、供应链重构。另一方面，利用我国超大规模市场优势，培育新的进口渠道，构建粮食进口多元化格局。

中粮集团作为中国粮油企业走出去的“领头羊”，已经由中国第一大粮油食品企业一跃成为全球具有领导地位的国际大粮商，堪称近年来我国粮食企业参与国际粮食贸易的一大亮点。与此同时，北大荒、首农等国内大型粮油企业也在积极走出去，向国际大粮商的目标迈进。然而，与其他跨国粮商相比，中国粮商普遍存在投资规模小、缺少高附加值投资、对海外大型龙头企业的并购不足、研发能力低、产业链短等问题，掌握的粮源、种子、加工核心技术等要素有限，在国际化程度和影响力方面还有差距，国际市场话语权仍然偏弱。

一花独放不是春，百花齐放春满园。我国需要培育更多像中粮一样的国际大粮商，这是保障国家粮食安全、参与国家粮食贸易的重要举措。今年以来，我国积极布局培育国际大粮商，把“培育国际大粮商和农业企业集团”写入“十四五”规划。针对中国粮食企业走出去面临的融资难、融资贵的问题，人民银行、银保监会等六部门日前联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，明确提出要支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。有了金融活水浇灌，中国大粮商将进一步做大做强。

(责编：赵超、陈键)