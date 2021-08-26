钱箐旎

原标题：中小银行应把握“绿色”转型机遇

随着“双碳”战略目标的明确提出，绿色金融的发展按下了“加速键”。2020年末，21家主要银行绿色信贷余额11.6万亿元，每年可支持节约标准煤超过3.2亿吨，减排二氧化碳当量超过7.3亿吨。多年来，绿色信贷主要集中在21家大中型银行，这21家银行也是我国绿色信贷业务的主力军，但这并不代表除了这些银行以外的金融机构就只能做“绿叶”。

在笔者看来，面对绿色金融发展契机，中小银行更应把握好“绿色”转型机遇，在探索如何更好服务实体经济的过程中，构建自己的核心竞争力。

首先，中小银行要充分认识到当前绿色金融发展的重要意义，提高站位，要将绿色金融助力生态文明建设和“3060”碳达峰、碳中和目标实现为己任，紧跟市场变化，不断加大对绿色金融的资源配置力度，积极探索产品和服务模式创新，以满足绿色企业和项目的多元化融资服务需求，充分发挥银行在金融资本和实体经济间的联通作用，优化金融资产配置，助力实体经济绿色发展。

其次，借鉴部分绿色金融领先银行的成功经验，并结合自身技术优势开展金融创新，避免“走弯路”，提高服务质效。可借助人工智能、大数据、区块链等信息技术来重塑信贷流程，消除借贷双方的信息不对称短板，解决绿色资产可信数字化问题；同时，利用科技赋能，对绿色环保项目进行识别筛选，提升贷款审批效率，缩短放贷流程。可以看到的是，有的银行已经在数字化建设上走在前列，比如，杭州银行以探索银税合作新模式为契机，利用征信、税务、工商、法院和第三方大数据，运用人脸识别、规则引擎等技术手段，打开了以“跑数”模式创新小微信贷产品的新途径。

最后，对中小银行来说，一定要找准差异化发展路径，找到自己发展中的相对优势。要看到，各地区资源禀赋不同，企业业务模式也不尽相同，这就要求中小银行尤其是地方法人银行，在发展绿色金融业务上，要更偏重小微企业发展和对地方传统产业转型的支持。更为重要的是，希望上述银行要脚步更快一些，在前进的路上更主动一些去提前了解服务对象，加快调整发展规划和业务方向，增强工作的前瞻性，将气候和环境因素纳入全面风险管理体系，真正抓住发展的关键期、窗口期。

(责编：赵超、陈键)