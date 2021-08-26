黄 骥

原标题：强化个人破产机制信息支撑

近日，深圳市多部门联合发布《关于建立破产信息共享与状态公示机制的实施意见》，其中关于个人破产信息的新规则，引发广泛关注。

按照《意见》的规定，若债务人、破产管理人在个人破产程序中受到人民法院处罚，以及因转移财产、破产欺诈、虚构债务等严重妨害个人破产程序的失信行为信息，将予以公示。该规定及配套规则促成了个人破产与社会信用体系联动，有利于为个人破产制度“行稳致远”保驾护航。

个人破产，是指自然人债务人无力清偿其债务时，通过法定程序，清算分配其财产，豁免其部分债务。该制度对于社会发展具有重要意义。近年来，人们积极投身创新创业大潮，推动了经济社会发展，同时也伴随着创业的艰辛甚至由此造成的某些债务问题。建立个人破产制度，能为“诚实而不幸”的个人市场主体“托底”，使其免于承担无限责任，有利于激发其投身创新创业的积极性和能动性，增强社会经济发展的活力。此外，个人破产不是简单地让经营者退出市场，而是给予其从头再来、东山再起的机会，若其能够重整旗鼓、回归市场，同样有利于债权人获得偿还，实现多方共赢。

但要认识到，推行个人破产制度，既要为债务人保留发展空间，也要避免“赖账得利，诚信受损”。严把诚信关口，确保个人破产仅适用于“诚实而不幸”的债务人，是实现上述要求的关键点和难点。为上述难点的破解提供及时、全面、精准的信息供给，正是此次《意见》的重要目标和功能。

在此次《意见》出台之前，中央和地方部门已在个人破产信息公开方面作了一定的尝试。《意见》的一大亮点在于，通过多渠道归集、多平台联动、全流程管理，实现更加体系化、精准化的破产信息公开，促成更加多元、更有深度的破产信息运用。按照《意见》的安排，多部门就破产案件信息、办理破产信息、债务人信用信息形成共享机制。该机制不仅有利于跨部门的信息联动、协同核查，打通“数据壁垒”，而且能最大限度地发挥个人破产信息的“外溢效应”，使破产管理人、债权人、社会公众更全面、更便利地获取破产信息，为恶意逃债问题的社会化治理提供支持。

《意见》还设置了个人破产信用修复机制，赋予个人破产相关主体知情权、查询权、异议权、更正权、修复权。该机制遵循了认真负责、实事求是的原则，有利于及时纠正信息采集和披露上的失误，消减由此产生的损害。同时，这也体现了宽严相济、面向未来的精神，有利于引导失信人“浪子回头”。

未来，个人破产信息共享公示机制还应进一步完善。截至目前，各地在企业破产信息治理方面形成了较为健全的制度，积累了丰富经验。这些制度和经验可以为个人破产信息的治理提供借鉴。也要注意，与企业破产信息相比，个人破产信息具有一些特性，与个人隐私、社会伦理、公民基本权利关系密切，其治理更需要注重协调好多方面、多层次的利益关系。

(责编：赵超、陈键)