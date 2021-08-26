2021年全国早稻总产量2802万吨
2021年08月26日08:12 | 来源：经济日报
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原标题：2021年全国早稻总产量2802万吨
国家统计局25日发布数据显示，根据10省（区）早稻实割实测抽样调查结果推算，2021年全国早稻总产量2802万吨（560亿斤），比2020年增加72.3万吨（14.5亿斤），增长2.7%。
全国早稻播种面积稳中略降。2021年全国早稻播种面积4734千公顷（7101万亩），比上年减少16.6千公顷（24.9万亩），下降0.4%。国家统计局农村司司长李锁强介绍，这主要由两方面因素造成。一是天气干旱影响早稻适时移栽。华南部分地区春播气象条件较差，降水量较常年同期偏少，部分地块灌溉条件较差，影响早稻适时移栽，农户改种玉米、甘薯等作物。二是种植结构调整减少早稻种植。湖南受污染耕地严格管控区种植结构调整，退出水稻种植，导致播种面积下降。
早稻单产水平有所增加。2021年全国早稻单产5918公斤/公顷（395公斤/亩），比上年增加173.0公斤/公顷（11.5公斤/亩），增长3.0%。李锁强分析，早稻播种以来，主产区大部时段气象条件较好，阶段性阴雨寡照和洪涝灾害发生偏轻，总体有利于早稻生长发育和产量形成。
(责编：赵超、陈键)
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