郭子源

原标题：房贷审批从严并非“无额度”

近期有市场传言称，北京地区多家银行均出现了个人按揭贷款“没额度”的情况，下半年房贷大幅“收紧”。但经济日报记者走访多家房地产中介机构、多家银行支行、采访多家银行总行相关负责人后发现，情况并非如此，市场也无需恐慌。

目前，北京地区的购房者仍可照常申请个人按揭贷款，贷款审批时间在半个月至一个月之间，属于正常的业务流程时长，不存在“无额度”情况。如果购房者被告知放款困难，可能与购房者自身资质不足有关。

在资质不足的各项问题中，颇引人注意的是“消费贷”使用不规范问题。记者发现，尽管北京地区的个人按揭贷款申请正常，但审批却较此前更加严格，如果银行发现购房者同时申请个人按揭贷款、消费贷、个人经营贷款，银行会立刻启动审查。

“我当时虚惊一场。”记者在房地产中介我爱我家北京交大东路店随机探访时，一位购房者表示，由于近期换房需要装修，自己手头资金暂时周转不开，便在7月份从工商银行申请了3万元的消费贷款用于购买家电，期限1年。随后，自己又于8月份用工商银行的借记卡支付了一笔购房款，出于监管要求，该笔款项打到了与房地产中介合作的光大银行存管账户。

这时，令他“虚惊一场”的事情发生了。房款刚支付完，该购房者便收到了来自工商银行的短信提示，称银行发现购房者用于接收消费贷放款的账号与后续支付购房款的账号为同一账号，存在挪用消费贷购房的可能性，如经审查后发现情况属实，银行将对该账号采取限制措施，并提前收回消费贷款，借款人如有疑问可赴网点详询。

“还好当时我的另一笔钱回款了，资金并不紧张，我收到短信后就立刻把消费贷提前还清了。”上述购房者表示，正因如此，自己后续的个人按揭贷款申请并未受到影响。

上述经历并非个案。记者从监管层获悉，接下来仍将保持高压态势，从严、从紧，组织专项排查，坚决遏制信贷资金违规流入房地产的苗头，促进房地产市场平稳健康发展。

“中国银保监会已会同住房和城乡建设部、中国人民银行成立了专门工作组，赴热点城市进行现场指导，督促各地深挖违规线索、追查到底、查实查透、严肃问责。”银保监会统信部副主任刘忠瑞说，以个人经营贷款违规入楼市为例，在排查中发现，一些企业和个人的挪用手段复杂多样、花样翻新，通过各种方式规避监管要求。

有的借款人用拆入资金全款买房后，申请经营贷款偿还买房资金；有的借款人将个人经营性贷款资金在多家银行账户间流转套现，以掩盖买房的最终目的；有的编造交易背景、虚构贷款用途等。

与此同时，一些银行贷前审核不到位，贷后资金管理不足；一些中介机构协助包装贷款材料、提供过桥资金，协助借款人绕过银行审批条件。

针对北京地区，北京银保监局已要求辖内各家银行审慎向近期申请过个人住房按揭贷款或购买住房的客户发放个人经营性贷款或消费贷，如确有真实的融资需求，也应科学合理设定授信期限、额度及还款方式。

需注意的是，部分中小银行房地产贷款增速目前存在“抬头”迹象。受2020年12月监管部门提出的“房地产贷款集中度管理”影响，6家国有大型银行全部实现了集中度下降，其他各类银行的集中度也总体呈现下降趋势，但市场上个别中小银行利用大型银行退出的空档，趁机争抢房地产贷款的市场份额，这些银行的房地产贷款集中度不降反升。“接下来，银保监会将高度重视这一问题，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促这些银行落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速，对于限期整改不到位的机构，我们将进一步采取更加严厉的监管措施。”刘忠瑞说。

(责编：赵超、陈键)