原标题：电商引流“数字化仙作”的产业突围之路

《新华·仙游仙作产业发展指数报告（2021年第二季度）》24日在京发布。报告显示，今年二季度，仙作产业发展指数平稳增长，达到基期以来最高水平，显示福建省仙游县仙作产业综合实力正稳步提升。

产业实力指数稳攀新高。今年上半年，仙游持续推动仙作产业转型升级，稳定产业规模。产业规模和产业效益指标均呈稳步增长态势，创2018年以来最好水平。

品牌影响力指数高位运行。今年以来，莆田市及仙游县两级政府加大力度促进仙作产业数字化转型升级，仙作产品线上品牌曝光量大增。

发展潜力指数创2018年来新高。仙游县将仙作产业作为特色产业、富民产业全力扶持，培育壮大。今年上半年全力打造产业平台、创新商业模式、加快行业细分、推进资源共享、强化品牌保护，推进产业融合创新发展。鼓励工艺人传承创新，注重各类人才培养、知识产权保护和行业质检保障制度建设，不断增强核心竞争力，促进仙作产业可持续发展。

工业和信息化部工业文化发展中心政策规划部副主任付向核指出，今年第二季度，仙作指数稳中有升，创2018年基期以来新高。仙作产业规模和效益稳步增长，产业结构持续优化，瞄准仙作产业发展“堵点”，推进国际原材料交易中心和原材料烘干处理共享中心建设，通过金融组合拳增强仙作产业链全链条融资能力，优化原材料保障和融资服务能力；夯实产业发展“基点”，规模以上企业数量和从业人员数量保持稳定，市场主体活力显著增强；聚焦市场创新“痛点”，实施供给侧改革，兼顾市场中高端和大众化有效需求。

中国木材与木制品流通协会红木流通专业委员会秘书长汪立禹说，在各行业步入供给侧改革深水区，各产业仍在苦苦寻求突围之路时，仙作产业已率先看到曙光。在仙游县委县政府的精心引导下，电商引流的“数字化仙作”已初见端倪，降本增效的集约化生产模式已初具规模，而如何保持古典工艺家具的文化特色，同时满足日益扩大的精品国货热潮，是摆在每一个仙作人面前亟待解决的课题。

福建仙游是我国中高端古典工艺家具产业基地，其高端古典工艺家具产品约占全国市场份额的七成，被称为“中国古典工艺家具之都”“世界中式古典家具之都”，古典工艺家具产业已成为仙游县富民产业、支柱产业和文化创意产业，是莆田市重点培育的三大千亿产业集群之一。仙作产业发展指数，是国内第一只反映古典工艺家具产业发展的指数，填补了古典工艺家具领域产业量化分析的空白。

(责编：赵竹青、陈键)