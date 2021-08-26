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原标题：网约车平台抽成应兼顾各方

理想的市场规则应该公平公正，兼顾相关方面利益，网约车行业的抽成规则不应由平台单方面制定。

近日，交通运输部有关负责人表示，网约车平台企业应规范自主定价行为、降低过高的抽成比例，加强与驾驶员之间的沟通协商，设定抽成比例上限，并向社会公布。

近年来，我国网约车行业快速发展，目前全国共有236家网约车平台企业，取得许可的网约车驾驶员超过351万人，便利了百姓出行、增加了就业机会。然而，如今的网约车似乎没有以前那么“香”了。司机感觉赚的钱比以前少了，乘客也认为打车变贵了，平台抽成过高是原因之一。在网约车行业成长初期，一些平台企业在资本的助力下，通过大量“烧钱”补贴来吸引用户和司机。占据一定市场地位后，个别网约车平台不断调整计价规则等经营策略，利用抽成“黑盒”设置过高的抽成比例，让网约车司机和乘客都“很受伤”。面对强势的平台企业，司机和用户相对弱势且分散，只能默默忍受或另寻他途。

理想的市场规则应该公平公正，兼顾相关方面利益，网约车行业的抽成规则不应由平台单方面制定。早在2019年，交通运输部和国家发展改革委联合印发的《关于深化道路运输价格改革的意见》就提到，网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、移动互联网应用程序（APP）等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。显然，许多平台企业落实并不到位。

应当看到，作为社会公共服务的一部分，网约车已经在很大程度上具有“准公共交通”特征和“准公共服务”性质。平台企业正常赚钱的心思可以理解，但如果不改变抽成“黑盒”中各方对“算法”的质疑，失去广大用户和司机参与，再完美的算法也运转不起来。

近期，有企业开始行动了。8月19日，某网约车平台宣布将对抽成政策进行全新调整，取消传统抽成模式，改为信息服务费模式。同时，平台抽成的费用也将“明码标价”，对外公布。对于其他网约车企业来说，如果依然对抽成等关键问题讳莫如深，将其视作无法示人的“黑盒”，企图继续含糊其辞、牟取暴利，恐怕很难蒙混过关。

（中国经济网供稿）

(责编：赵超、陈键)