央企调结构步入“快车道” 五路并进做好“加减法”
国资布局的调整优化历来是国企改革的“重头戏”，也是国企改革三年行动的重点任务。
近年来，中央企业聚焦集团重组、专业化整合、并购、“压减”（压缩管理层级、减少法人户数）以及“两非”剥离（剥离非主业、非优势业务）和“两资”清退（清退低效、无效资产）等领域发力，推动国有经济布局结构不断优化。
来自国务院国资委的信息显示，下一步国资委将继续推动中央企业做好重组整合“加减法”，在有序进退之间，提升企业核心竞争力和发展质量。
重组整合加速跑
“今年上半年，集团公司承接民船订单约1800万载重吨，约占全球市场份额的28%，继续保持世界第一位。”中国船舶集团有限公司副总经理钱建平说。
在国际航运业深刻变化的背景下，2019年10月，中船集团与中船重工宣告实施联合重组。新的中国船舶集团挂牌一年多来，营业收入、净利润等指标位居行业前列，企业市场地位更稳固、国际竞争力更强劲。
“两化”联合重组、保利重组中丝、普天并入电科……党的十九大以来，中央企业集团层面战略性重组蹄疾步稳，先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组12家中央企业。
业内认为，一批符合国企改革方向的重大重组项目成功实施，有力推动了国资布局结构优化，提高了资源配置效率，促进了行业转型升级。
集团层面之外，中央企业一方面围绕主责主业、重点关键领域，积极稳妥开展并购工作，另一方面通过资产重组、股权合作等方式，打破企业边界、推动专业化整合。
国资委副主任翁杰明表示，并购是企业实现快速发展的有效途径，目的不是“做大”，而是为了“做强”“做优”，而专业化整合是从根本上减少重复投资和同质化竞争的有效手段，对提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要意义。
做好“退”的文章
在关注“进”的同时，中央企业也在加大“退”的力度。
“两非”剥离、“两资”清退，可以有效助力中央企业集中优势资源，实现更高质量的发展。
据了解，去年9月起，国资委推进中央企业开展专项工作，截至今年上半年已有51家中央企业通过吸收合并、破产重整、对外转让等方式，剥离非主营业务252项，涉及资产共计495.7亿元。
退出的资源怎么处理？被中央企业重新配置，用到了“刀刃”上——推动转型升级和创新发展。
作为首批国有资本投资公司试点，国投近年来累计退出控股项目超过160个、回收资金120亿元。“我们将有限的资源投入到战略性新兴产业。”国投总会计师李汝革介绍说，“十三五”以来企业战略性新兴产业营业收入年均增长超过25%。
机构庞杂曾在大型国企普遍存在。有的企业从上到下管理层级达到8级，子公司下又有子公司，分公司还开分公司，难以进行有效的管理和监督。
对此，国资委推动央企持续开展“压减”工作。截至今年7月底，中央企业管理链条缩短，最长管理层级压缩至5级，法人户数累计减少超过1.8万户，减少比例超过34%。
“总部指令能够更及时准确地传导至基层单位‘神经末梢’。”翁杰明表示，通过“压减”工作，各企业管理架构更清晰、管理效率不断提升。
统计显示，“压减”工作开展以来，中央企业累计减少人工成本402亿元，减少管理费用337亿元，全员劳动生产率提升超三成。
明确“五个聚焦”
中央企业结构调整与重组工作未来还有哪些实招、硬招？
翁杰明表示，国资央企将按照国企改革三年行动有关要求，做好“五个聚焦”，努力推动相关工作取得更大进展、实现更好效果。
——聚焦服务国家战略部署，稳步推进央企集团重组。国资央企将以供给侧结构性改革为主线，以落实创新驱动发展等战略为出发点、着力点，稳步推进物流、输配电装备制造等领域的资源整合。
——聚焦国资布局和产业发展需要，做好新央企组建和接收。国资委将根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的中央企业集团。
——聚焦规范投资并购行为，有效提升央企并购工作质量。“我们将督促中央企业克服盲目并购冲动，加强并购前研究与审核，大力做好合规管理、应急预案制定等各项工作，提高决策质量、确保并购不产生系统性风险。”翁杰明说。
——聚焦主业实业，加大“两非”剥离和“两资”清退力度。国资委将推动央企高效有序退出非主业，促进资源从非主业向主业集中，提高资源的配置效率，并逐步建立“有进有退”的资源灵活配置机制。
——聚焦协同效应发挥，强化重组后的整合融合。国资央企将结合实际，加快同类业务横向整合、产业链上下游纵向整合，并同步做好管理、技术、市场资源等整合协同，释放重组红利，实现“1+1>2”的重组目标。
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