经济运行仍在合理区间
当前我国消费和投资增速处于合理水平，进出口增速好于预期，主要经济指标增速处于合理区间，虽然呈现放缓态势，但这是由经济运行内在机制决定的，符合经济增长的客观规律。
据统计，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，比6月份回落1.9个百分点，两年平均增长5.6%；全国服务业生产指数同比增长7.8%，比6月份回落3.1个百分点，两年平均增长5.6%。从需求端来看，7月份，社会消费品零售总额34925亿元，同比增长8.5%，比6月份回落3.6个百分点，两年平均增长3.6%；1月份至7月份，全国固定资产投资（不含农户）302533亿元，同比增长10.3%，比1月份至6月份回落2.3个百分点，两年平均增长4.3%；7月份，货物进出口总额32657亿元，同比增长11.5%。
总体来看，受外部不确定因素增加和国内汛情、新冠肺炎疫情散发因素影响，7月份部分主要指标增速有所回落，呈现继续放缓态势。加之中国制造业采购经理指数（PMI）连续四个月降低的走势，有观点认为今年下半年中国经济复苏将进一步放缓。对此，我们应予以客观分析和正确研判。
2020年受疫情冲击，我国主要经济指标增速前低后高，受基数影响，今年经济必然会呈现前高后低的走势。7月份，部分主要指标增速虽然有所回落，但仍处于合理区间，经济增长水平符合预期。
从消费来看，去年疫情大暴发导致消费巨幅下挫，之后随着疫情逐步得到控制，消费快速恢复，从而使去年消费增速前低后高，自然导致今年前高而后迅速下降的态势，属于正常现象。一般来说，一个时期居民的消费能力主要取决于居民的收入和支出水平，只要二者增速基本保持同步，那么就说明当期消费增长情况是正常的。今年上半年，我国居民人均可支配收入同比实际增速为12%，全国居民人均消费支出实际增长17.4%，表明现阶段居民的消费能力已处于较高水平，与消费意愿基本相适应，消费增速处于合理区间。
从投资来看，与消费情况基本类似，由于去年基数前低后高所致，今年以来固定资产投资增速逐月回落。在2020年特殊时期超大力度投资刺激政策之后，今年1月份至7月份全国固定资产投资同比增长10.3%，这样的投资增速及其对经济的拉动作用基本正常，处于合理区间。
货物进出口前7个月同比增长24.5%，形势好于预期。这主要得益于今年以来世界经济开始复苏，全球贸易保持较快增长，而我国具有全球最完整的供应链体系，使我国前7个月进出口大幅度增长，成为GDP增量的主要贡献因素。
综合评估，当前我国消费和投资增速处于合理水平，进出口增速好于预期，主要经济指标增速处于合理区间，虽然呈现放缓态势，下一阶段甚至可能继续小幅回落，但这是由经济运行内在机制决定的，符合经济增长的客观规律。
下一步，要按照7月底中央政治局会议所作的部署，着眼于推动高质量发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，做好宏观政策跨周期调节，确保经济运行在合理区间。
消费方面，着眼于建立消费持续增长的长效机制，多渠道增加居民收入，缩小城乡、地区和居民收入差距，推进共同富裕，让消费需求具有持续扩张和创新能力。科学制定公共支出政策，集中财力促进就业、教育、医疗、社会保障等基本公共服务均等化。
投资方面，通过今年上半年的前期准备工作，“十四五”规划的一些重大项目陆续启动建设，必将明显扩大有效投资。下一步，一方面不能再搞大规模投资刺激政策，另一方面是充分用好中央预算内投资和地方政府专项债券，落实好已有政策和规划项目，加快建设进度，尽快形成实物值。
高质量落实好减税降费政策。今年以来，为进一步帮助市场主体纾困，国家陆续实施减税降费政策。下一步，各地各部门要认真抓好贯彻落实，坚决落实落细各项减税降费政策措施，着力优化落实机制，持续发挥政策效应。
（作者系中国财政科学研究院研究员）
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