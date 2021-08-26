原标题：国资委：依国资布局优化需要适时组建新央企集团

新华社北京8月25日电（记者王希）国务院国资委副主任翁杰明25日说，将根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的中央企业集团，推动国有资本向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

他是在国资委25日举行的“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上作出上述表示的。

除了组建新央企外，现有央企集团层面的战略性重组也将有新的动作。翁杰明表示，下一步将以落实创新驱动发展等国家重大战略为出发点、着力点，稳步推进物流、输配电装备制造等领域的资源整合，通过战略性重组着力解决企业结构性矛盾突出、关键技术“卡脖子”、核心竞争力不足等问题。

在专业化整合方面，他表示，国资委将推动中央企业以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，以相关领域行业体制改革为契机，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，积极研究推进粮食储备加工、海工装备等领域专业化整合。

推进中央企业集团层面战略性重组，是加快国有经济布局优化结构调整、提升资源配置效率的重要举措，对于维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

来自国资委的数据显示，党的十九大以来，中央企业集团层面战略性重组蹄疾步稳，先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组12家中央企业。

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