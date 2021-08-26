智能健身镜尚需细打磨
2021年08月26日08:14 | 来源：经济日报
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原标题：智能健身镜尚需细打磨
不少新国货品牌“低研发、高营销”的运营模式无法打破其中低端的定位，智能健身镜行业当引以为戒。
随着经济社会发展，人们对健康消费的需求日益呈现增长之势，尤其去年新冠肺炎疫情发生以来，更多的人热衷于居家锻炼，由此带来了智能健身镜热销。
智能健身镜在镜面反光的同时，能够保证屏幕中的内容透过镜子传递给健身者，而自动亮度传感器则使其依据环境调整亮度，健身者在镜子前既能看到自己的动作，也仿佛站在一个真人教练身边。如此创意，契合了相当一部分消费者的健身需求，尽管一面镜子的售价动辄数千元，可它依然受到了一些人的喜爱。
不过，智能健身镜在吸引人眼球的同时，也有一些购买者屡屡吐槽。
智能健身镜面世时间不长，出现产品与服务上的欠缺或可理解，但相关产品生产者对此绝不能掉以轻心。近来，针对新国货崛起中暴露出的问题，有业内人士分析指出，不少新国货品牌在通过出奇制胜的营销策略赚得一桶金后，就将重点放在扩大销售渠道及提高品牌形象上，然而“低研发、高营销”的运营模式始终无法打破其中低端的定位。对此，智能健身镜行业当引以为戒。
因此，智能健身镜的生产者既要注重转型创新，还得认真打磨产品。毕竟，仅凭产品的“新”与“奇”来拓展市场，或许能“红”在一时，但终究无法“长红”。惟有用心聆听消费者心声，对消费者的痛点与需求做到及时识辨、精准把握，在此基础上实现快速充分响应，想方设法使产品与服务质量精益求精，这样才能真正赢得市场青睐，令智能健身镜既“叫好”又“叫座”。
(责编：赵超、陈键)
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