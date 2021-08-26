王轶辰

原标题：天然气价格波动影响有多大

中国海油乐东15－1气田位于南海北部海域，自2010年9月份投产以来，累计产气超69.3亿立方米。 新华社记者 蒲晓旭摄

涨价，这一次轮到了天然气。随着新冠肺炎疫情逐步好转，在供不应求的市场环境下，今年以来天然气价格快速拉升，达到历史高位。有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，天然气市场波动牵扯着人们的神经。天然气价格上涨将给生产生活带来什么影响？“双碳”目标下天然气的角色如何定位？中长期天然气稳定供应如何保障？这些问题备受关注。

价格快速上涨引发多方担忧

8月24日，A股天然气板块延续前一日强势，集体走高，接棒热点。截至收盘，板块整体大涨超4个百分点，大通燃气、长春燃气、重庆燃气、新疆火炬、贵州燃气等个股涨停。资本市场火热背后，是国际天然气价格持续上涨。

美国天然气期货价格在2020年创出1.517美元的新低，但今年以来重拾升势，美国天然气期货于8月5日达到每百万英热单位4.2美元的阶段高点。不少国家，从企业到消费者，都已感受到天然气价格上涨带来的压力。

国际天然气价格的大幅波动也传导至国内。国家统计局发布的2021年8月上旬全国流通领域重要生产资料市场价格监测显示，液化天然气(LNG)环比上涨10.2%，达每吨5402.5元，而去年我国LNG综合价格则在每吨2500元左右浮动。

谈及天然气价格上涨的原因，中国石油大学教授刘毅军分析认为，主要受全球经济复苏、美元严重超发、长期低价格、极端天气、全球能源转型等因素影响。“一方面，随着经济稳步复苏，对天然气的需求短时间内大幅上升；另一方面，在长期低价和疫情影响下，上游油气勘探开发投资不足，供给跟不上。这种供需矛盾直接影响了天然气价格。此外，为刺激经济产生的美元严重超发又进一步加剧了价格波动。”

天然气行业既是能源生产行业，更关系国计民生。“从目前情况看，只要我国经济形势保持稳定向好，国际政治环境不剧烈变动，油气价格波动就不会产生重大影响。”刘毅军表示，2018年以后，我国越来越强调能源安全问题，不仅加大了勘探开发投资力度，还通过一系列货币政策调整来化解有关问题。“只要我国经济保持一定增速，就能承受住国际天然气价格的上涨。”

“双碳”目标下天然气角色重塑

一直以来，相比煤炭储量，天然气并不是我国的优势资源。相比光伏、风电等新能源，天然气不够清洁，在能源结构中处于较为尴尬的位置。然而，随着“双碳”目标提出，天然气在我国能源绿色低碳转型中的“桥梁”作用日益突出。

在国家发展改革委价格监测中心高级经济师刘满平看来，“双碳”目标将对我国经济社会发展产生重大影响，加速我国能源转型和能源革命进程，倒逼能源清洁转型。天然气是碳排放量最少的化石能源，灵活性强，大力发展天然气对于降低碳排放具有重要意义。

当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，包括天然气在内的化石能源，既是保障能源安全的“压舱石”，又是高比例新能源接入的新型电力系统下电力安全的“稳定器”。

“人们将重新认识天然气的重要作用，天然气作为能源转型‘桥梁’的重要性将会显著提高。”刘毅军说。

国家能源局8月21日发布的《中国天然气发展报告（2021）》（下称“《报告》”）指出，推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，以及充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特点，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，是助力能源碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径之一。

受益于政策利好，近中期天然气发展环境较为有利，预计到2035年国内天然气仍将处于增长阶段。《报告》提出，通过合理引导和市场建设，2025年天然气消费规模达到4300亿至4500亿立方米，2030年达到5500亿至6000亿立方米，其后天然气消费稳步可持续增长，2040年前后进入发展平台期。

长期稳定发展需用好“两个市场”

当前，全球新冠肺炎疫情风险尚存，加之高温极寒等极端气候频发，对全球天然气供需格局产生较大影响。天然气价格波动明显加剧，国内下半年天然气市场发展机遇与挑战并存。国家能源局有关负责人表示，下一步，要充分利用国内、国际两个市场，坚持立足国内，持续提升国内气田增产增供水平，增强多元化进口能力。

事实上，在对外依赖度较高的情况下，我国已开始加快发展国内天然气供给储备。2018年，按照中央决策部署，各地方部门和油气企业强化天然气发展顶层设计，大力提升勘探开发力度，着力提升中国能源结构中的清洁能源比重。

国家统计局数据显示，我国天然气生产持续快速增长，2020年，生产天然气1888亿立方米，比上年增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。天然气产量增速连续两年快于消费增速，供应安全保障能力持续提升。

与此同时，“全国一张网”建设加快推进，互联互通能力明显提升，储气调峰能力进一步增强，采暖季实现平稳供气。四大进口通道进一步完善，互联互通重大基础设施快速推进，中俄东线中段、青宁管道等一批重点工程相继建成投产。储气调峰能力进一步增强。

随着全球能源转型逐步升级，天然气资源的战略地位逐步走高，近年来围绕天然气资源的争夺战也愈发激烈。长远来看，我国天然气发展仍面临资源不足，进口成本高昂，以及燃气轮机核心技术自主能力不足等挑战。

“立足国内，要通过深层次的市场化改革，加快基础设施建设，推进管网互联互通，增强投资吸引力，加大投资力度；对于国际市场，要秉持开放式保障安全的方式，充分发挥我国市场规模大、预期支付能力强的优势，吸引国际天然气资源向中国市场流动。”刘毅军说。

对于油气体制改革，国家能源局党组书记、局长章建华指出，要推动全面放开上游勘查开采市场准入，完善油气管网运营投资机制，鼓励各类市场主体投资建设管道基础设施和储备设施，完善基础设施公平接入机制，加快天然气价格改革，完善燃气特许经营政策，降低用气成本。

(责编：赵超、陈键)