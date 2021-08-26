开放为金融业注入新活力
国内首家外资100%控股的基金公司贝莱德基金日前正式对外披露了首只公募产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的招募书、合同等信息。该基金将在8月30日开始发售。
贝莱德是全球最大的资产管理公司之一，截至2021年6月30日，贝莱德全球资产管理规模约9.5万亿美元（约等于61.76万亿元人民币）。
公开信息显示，贝莱德中国新视野混合型证券投资基金分为A、C份额，代销渠道包括建设银行、交通银行、平安银行、中信证券、东方证券、华泰证券、申万宏源证券、海通证券和国信证券，该基金采取双基金经理制。
贝莱德中国新视野拟任基金经理唐华表示，经历过部分外部不利因素，中国不仅在经济复苏上领先全球，中国的企业在成本优势的基础上，越来越多地在技术创新、管理和创意输出、品牌力提升等方面推行积极的变化。贝莱德中国新视野混合型证券投资基金将从全球大视野着眼，关注时代变局，聚焦来自新能源、泛消费、数字化革命、养老、产业创新升级的五大增长新动力，投资者对中国市场长期发展趋势充满信心。
中国证监会日前核准设立富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“富达基金”），对公司章程草案无异议。这是继贝莱德之后，又一外资机构获准在我国境内设立独资公募基金管理公司。2020年基金管理公司正式放开外资股比限制，贝莱德、路博迈、富达等多家外资机构积极申请公募牌照。2020年8月，中国证监会核准设立贝莱德基金管理有限公司，这是我国境内首家获批成立的外商独资公募基金公司。
在外资独资公募基金发行之前，我国境内已有多家中外合资的公募基金公司、外资私募基金公司。万得资讯统计显示，截至8月23日，已经发行公募基金产品的机构中，中外合资基金管理公司有44家，其中大部分合资公司被外资持有49%的股份，合资公募基金公司发展两极分化的状态比较明显。
在私募基金方面，目前，外资私募管理人规模贡献仍较低。万得资讯统计显示，截至6月末，我国24476家私募管理人中（整体管理规模17.9万亿元，其中私募证券规模4.87万亿元），外资私募管理人339家，占私募管理人总数量的比例为1.4%。
平安证券基金研究团队执行总经理贾志认为，首只外资基金产品发行充分说明我国金融市场开放取得重要进展，也为丰富国内财富管理市场提供了新的投资工具。外资基金公司对于市场的理解和国内公司存在一定差异，可能会对国内资产管理行业带来更多鲇鱼效应。外资公司对于基金考核方面可能有所不同，相较国内公募主要采用相对价值的办法考核基金经理，外资公司则会采用比较多元的方法，这会给国内公司带来新的发展路径。
前海开源首席经济学家杨德龙认为，公募基金业对外开放是我国金融行业对外开放的一部分。扩大金融业开放将为中国金融业注入新的活力，有助于提高中国金融行业的整体竞争力，实现更高水平、更高层次和更加健康的发展，为构建新发展格局提供巨大动能。引进更多国内外优质金融资源参与国内大循环。通过金融开放，可以为增加居民财产性收入提供更为多样化的渠道；可引入更多金融机构和专业投资者参与养老保险第三支柱建设，提高养老金投资管理水平。
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