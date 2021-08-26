原标题：税务服务“春风化雨” 护航企业稳健起步

“清远高新区税务部门大力拓展‘非接触式’办税服务，积极引导我司选择掌上办税等多元化办税渠道，开展预约办税、快办通道和线上辅导等服务，大大节约了办税的时间和成本。”云尚智城集团财务负责人王正纲对前来工作调研的高新区税务人员说道。

近日，高新区税务局一行前往清远市清城区石角镇忠华·广清中大时尚科技城进行工作调研，了解了企业在云尚数智中心的忠华集团品牌馆、产业品牌馆、时尚秀场等设施建设情况，相关负责人向调研组全面介绍了项目整体规划、区域交通、招商情况、工程进度、产业配套服务及未来园区的数字化业态布局等，并与忠华集团代表开展座谈。座谈会上，高新区税务部门现场问困解需，了解企业发展动态，介绍了企业适用的税收政策，详细记录企业的经营需求，现场解答企业关于房产税、土地使用税、预征率等税务事项，切实为企业解难题、送服务、办实事，推动产业发展。

“项目是2020年才奠基的，作为新项目，高新区税务部门一直对园区企业非常关注，经常线上推送适用的税收政策，对企业提出的实际需求都能细致、认真的提供反馈意见，帮助企业主要享受疫情期间延期缴纳社会保险费、延期缴纳税款等税优惠政策。”忠华集团财务总监刘伯光表示。

据悉，广清中大时尚科技城位于广清接合片区，是清远市加速“广清一体化”“入珠融湾”的省级重点建设项目，致力打造大湾区时尚产业智能制造群体。将重点引进智能制造、时尚鞋服、箱包皮具、珠宝饰品、美妆、新材料等6大产业，总投资50亿元，建成后将聚合1000家全球时尚产业链上下游和配套企业，目前该项目一二标段总包单位已进场，预计未来将带动就业人数约一万人。

“高新区税务一直致力于聚焦企业需求，坚持问题导向，对于企业日常反映的税收需求和建议，深耕服务内涵，加速办税流程，用优质服务帮助企业解困排忧，助力企业稳健起步。”高新区税务人员介绍，通过采取政策落实和信息收集比对、实地核查和政府部门信息交换共享等举措，对项目的立项、开工建设等环节开展全程服务，及时推送优惠政策，实行“容缺受理”服务，为企业减负提速。（植彩霞）

(责编：赵竹青、陈键)