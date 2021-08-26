许亚杰

原标题：成都车展规模创新高 新能源汽车唱主角

记者从展会主办方获悉，第二十四届成都国际汽车展览会（以下简称：成都国际车展）将于8月29日-9月7日在中国西部国际博览城举行，届时将吸引130多个国内外知名汽车品牌参展，参展车辆超过1500辆，展出规模达20万平方米。根据展期安排，8月29日为媒体日，8月30-31日为专业观众日，9月1-7日为普通观众日。

“与去年相比，本届成都国际车展不仅实现了规模扩大、新车发布增多，同时各企业跨界合作凸显，配套活动也将更加丰富。”主办方相关负责人表示，在宏观经济稳定向好，地方多措并举持续刺激终端需求释放，各细分市场全面开花的情况下，2021年汽车市场或将迎来更大反弹，而本届成都国际车展有望成为车市回暖的“前哨阵地”。

中国汽车工业协会公布的数据显示，今年1-7月，汽车产销分别完成1444.0万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%。与2019年同期相比，产销同比分别增长了3.4%和4.2%，产量增幅与1-6月持平，销量增幅比1-6月回落0.2个百分点。

随着“一带一路”建设开创东西方双向互助全面开放的新格局，成都从西南腹地跃升到开放的前沿。一个证据是，今年上半年，成都双流机场以2376.37万人次的旅客吞吐量，排名全国第一。随着成都经济的快速发展，成都的汽车消费不断升级，并逐渐形成了自己的特色。作为国内车市的“晴雨表”之一、海内外车企新品的西部首发主阵地，成都国际车展肩负着带动汽车产业复苏、提振市场信心、推动扩大内需的重要使命。

据介绍，本届成都国际车展将呈现“新能源汽车发挥主力作用、汽车升级换代周期缩短带来新的市场机遇、豪华品牌荟萃、国货崛起、车企+互联网跨界合作、沉浸式看展体验以及狠抓防疫”等特点。

“今年成都国际车展将陆续召开约60场汽车品牌发布会，首发各类明星车型。”主办方负责人告诉记者，随着中国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，中国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快汽车更新换代的速度。而在每一年的成都国际车展上，各类重磅车型登陆现场都为车企迎来更多商机。

据透露，本届车展的新能源参展比例继续增加，在去年占据一个馆的基础上进一步扩容，达到历史新高。“现场每个展馆内都能看见新能源汽车的身影，10号馆更是本届车展新能源汽车品牌的大本营。”

他表示，今年成都国际车展不仅迎来众多国内自主品牌领军企业的闪耀登场，更成为首个使用“国潮风”渲染展会氛围的A级车展，引领新消费时代下汽车行业的“潮”牌风尚。同时，由车企与互联网公司共同打造的智能化出行方案，在此次成都国际车展上也将有迹可寻。

“作为去年成功举办的疫后首展，成都国际车展的疫情防控得到了高度的赞扬和认可。面对今年国内外疫情形势，在当前疫情防控常态化的基础上，今年我们提出了更为严格疫情防控实施方案。”展会承办方的相关负责人表示，此次车展将严格按照疫情常态化防控十条措施进行精准应对。“我们希望通过狠抓防疫，打造能够让大家‘安心看，放心逛’的车展。”

据介绍，除了禁止国内中高风险地人员来蓉参会，此次成都车展还将对整个来蓉参会的观众进行行程码检验，做好健康实名认证、测量体温、手掌消毒、红外测温、场地消杀、高峰限流等疫情防控工作。例如，本届车展将人流密度的控制标准从原有的基础上提高至一倍，进一步严控人员密度；当人员密度达到峰值时，展馆将实时精准限流。此外，通过采用电子门票预约观展的方式，此次车展对有购车需求的消费者做精准邀约，精准把控到场量。值得注意的是，此次车展将实施所有人员信息精准管理，多重保障排除风险，确保展会安全效果。

“为了提振城市经济发展，带动消费者购车热情，我们将对有购车需求的消费者举办购车返现或抽奖等活动，同时还将打造沉浸式的驾车体验，让观众感受一站式购车服务。值得一提的是，成都国际车展率先提出先行跨界新玩法，联合抖音、知乎，跨界携手王府井Beauty，一起打造ChengduBeauty车展美学派对、车展奇妙夜等特色活动，以多元模式带动多元发展，提升展会内涵。”上述人士表示，希望2021成都国际车展是一届“安心”车展，同时通过带货进一步加快形成会展品牌集聚效应和“成都品牌日”的会展IP。

(责编：赵超、陈键)