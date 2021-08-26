张真齐

原标题：亚太6D卫星高速网络空中首秀 民航业架起地空新桥梁

在MU5101航班上，一位旅客正通过机上WIFI参加在线视频会议。

中国民航局公布的数据显示，当前共有21家国内航空公司的769架航空器具备空中互联网服务功能，比去年增长了18%。

“头一次体验高空在线追剧，这网速‘杠杠滴’！”“顺利完成了今天的在线视频会议，体验感非常好。”“我还可以打开‘学习强国’App视频模块在线学习。”“感觉网速就像家里一样快！”

8月20日上午8点，一架东航B777-300er宽体飞机从上海虹桥机场起飞，并于当日上午9点45分到达北京首都机场。

相较于每天往返于空中京沪线的其他航班，这架编号为MU5101航班显得有些特别。作为全国首家亚太6D卫星高速网络商用航班的参与者，这些旅客发现了不一样的新体验：一边不亦乐乎地刷着手机、电脑上网冲浪，一边为万米高空“享受如在家一般飞快”的网速点赞。

“目前，在国内的部分航班上有设置和搭载空中WIFI网络信号，不过，此次MU5101航班有所不同。它是中国首个搭载最新KU频段高通量卫星，可进行空中高速上网体验的商用航班。”中国东方航空公司（以下简称“东航”）、中国电信、均瑶集团共同设立的空地互联公司总经理张弛介绍说，在此次MU5101航班飞行中，东航采用了亚太6D高通量通信卫星，结合项目合作伙伴提供的机载卫星通信解决方案，系统速度最高超过220Mbps，让旅客在体验高空上网冲浪时直呼“过瘾”的同时，开启航空旅程数字化新时代。

张弛表示，亚太6D卫星是全球首颗针对卫星航空移动业务设计的高通量卫星，也是中国首颗主要采用KU频段通信的地球静止轨道高通量卫星，代表了中国地球静止轨道民商用通信卫星研制的最高水平。

数据显示，亚太6D卫星共有90个不同尺寸和性能的点波束，针对航线的密集程度进行了航空定制化的设计。相对于传统卫星单个波束覆盖全境的方式，它可以实现在航线和业务的稠密地区使用小口径波束覆盖，业务稀疏地区使用大口径波束覆盖，为密集航线下每架飞机的带宽提供了充分保障，以此来达到最优的用户体验。

早在2014年7月23日，经国家相关业务主管部门批准，东航就与中国电信联手打造的中国大陆首个卫星宽带空地互联商业测试航班，圆满完成上海往返北京的飞行任务。

彼时首飞的航班是利用亚太六号卫星，经KU频段传输的信号来实现空中宽带上网，揭开了空中互联网业务向民航旅客开放服务的序幕。

此后，东航通过在空中互联网服务领域的持续探索和奋力前行，率先使全机队完成亚太6D卫星的星图配置及联调测试，再一次树立了空中互联网服务领域的新标杆。

东航的官方数据显示，目前，东航已实际投入运行具备空地互联网服务能力机队规模达96架，其中包括行业内领先的A350、B787等明星机型。

迄今为止，中国东航总计为约24万个航班、800万人次旅客提供了空中互联网服务，其航线覆盖了全部国际远程航班及国内重点商务航线。“可以说，我们的‘空中互联’机队规模、航班数量、用户人数均实现了‘中国第一、亚洲领先’。”张弛如是说。

尤其是到了2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，“地中互联”成为民航业着重发力的重点。

去年12月16日，东航与中国电信、均瑶集团携手成立了空地互联网络科技股份有限公司，进一步聚焦产品创新、技术创新、机制创新，开启市场化运营，助力数字化航空产业。

“在疫情防控常态化下，空中互联网成为航空公司提升服务品质、推动产品转型的重要抓手。”北京大学经济学院副教授薛旭直言。

在薛旭看来，空中互联网技术的发展能够不断满足旅客机上通信需求、社交需求、购物需求、娱乐需求、商务需求等，提升了民航出行的体验感和便捷性。

“更重要的是，通过空中互联网的数字化赋能，航空公司可以依托客舱场景、利用连接能力，加快推进空中互联网络升级、建设智慧客舱的步伐，从提供单一空中互联网络服务向一体化航空互联整体解决方案转型。”薛旭解释说。

事实上，2021年，“推进航空器客舱无线网络服务”任务被列入中国民航局“我为群众办实事”实践活动。各大航司都高度重视智慧航空建设，空中互联业务规模和服务水平始终保持行业领先水平。

“当前，客舱互联网服务逐步推进。共有21家国内航空公司的769架航空器具备空中互联网服务功能，比去年增长了18%。”中国民航局运输司司长于彪表示，接下来中国民航局将继续努力推进包括“地空互联”“中转便利化”“客票退改”在内各项重点服务工作，持续提升民航服务水平，切实增强旅客对民航出行的幸福感和满意度。

“不久的将来，人们或许可以畅想这样的数字化客舱通讯场景：如果有旅客突发身体不适，客舱机组可第一时间从空中向地面传输旅客生命体征，联合地面医师团队实现远程会诊、及时救治；如果空中发现疑似疫情，客舱机组可立即启动相关防控工作，实现空地无缝衔接，安排人员转运及检测……智慧民航，大有可为。”体验完MU5101航班后，有乘客在社交平台写下这样的感悟。在民航业各方的努力下，这样智慧、便捷的空中体验就在不远的将来。

(责编：赵超、陈键)