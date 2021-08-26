魏玉坤、申铖

原标题：加强会计师事务所监管，有效遏制财务造假

国务院办公厅日前印发《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》，这是改革开放以来经国务院同意、由国务院办公厅直接印发的指导我国注册会计师行业改革与发展的首个文件。

当前，为何出台该意见？意见有哪些重点内容？如何落实？财政部有关负责人进行了解读。

切实加强会计师事务所监管

有关统计数据显示，截至7月底，全国共有执业注册会计师11.1万人，会计师事务所8782家，为全国4000多家上市公司、1万多家新三板企业和400多万家企事业单位提供审计鉴证和其他业务服务。

财政部有关负责人介绍，我国注册会计师行业规模不断扩大，服务范围不断拓展，行业发展总体向好，但也存在会计师事务所“看门人”职责履行不到位、行业监管和执法力度不足、行业治理水平有待进一步提升、事中事后监管手段有待进一步创新等问题。

为切实加强会计师事务所监管，充分发挥注册会计师审计鉴证作用，财政部会同相关部门研究起草了意见措施，报请国务院批准，由国务院办公厅印发实施。

意见以全面提升注册会计师行业服务国家建设能力为目标，明确提出诚信为本、质量为先，从严监管、从严执法等5项原则，并从依法整治财务审计秩序、强化行业日常管理、优化执业环境和能力等3方面提出12项主要任务，为“十四五”和今后一段时期我国注册会计师行业发展指明了方向，标志着我国注册会计师行业迎来新的重大发展机遇。

进一步完善行业基础性制度规范

加大对违法主体的处罚力度，从严监管、从严执法，需要进一步完善行业基础性制度规范，从根本上解决制约行业发展的体制性、机制性问题。

意见明确，要制定注册会计师行业基础性制度清单，及时跟进健全相关制度规定，建立健全制度化、常态化的长效机制。

财政部有关负责人说，在推动相关法律修订方面，一是抓紧修订会计法，着重加大财务造假处罚力度；二是加快推进注册会计师法修订，严格行业准入标准；三是配合有关方面研究完善注册会计师法律责任相关司法解释，细化故意、重大过失、一般过失的不同情形和判断标准，指导判罚实践体现“过罚相当”原则。

此外，为强化注册会计师行业日常监管，意见提出，要出台会计师事务所监督检查办法，突出检查重点，提高检查频次，严格处理处罚。

按照意见要求，财政部研究起草了《会计师事务所监督检查办法》，创新事中事后监管。

有效遏制财务造假和低价恶性竞争

诚信建设是注册会计师行业的灵魂和底线。近年来，会计师事务所审计失败的案例时有发生，引发社会公众对注册会计师的执业能力特别是诚信操守的质疑。

据介绍，财政部积极采取措施，加强行业诚信体系建设，营造风清气正的行业发展环境——

一是有效整治行业“潜规则”，依法整治当前行业内较为突出的会计师事务所无证经营、注册会计师挂名执业等问题；

二是建立行业诚信约束制度，正抓紧研究制定注册会计师行业严重失信主体名单管理办法；

三是完善统一的投诉举报渠道，建立统一的行业举报受理平台，进一步完善投诉举报办理机制。

除了整治财务造假外，有效遏制低价恶性竞争也关乎注册会计师行业健康发展。对此，意见提出，要推进以质量为导向的会计师事务所选聘机制建设。

目前，财政部正会同证监会等相关部门加快研究制定完善国有企业、上市公司选聘会计师事务所有关规定，完善价格因素的评价方式，引导形成以质量为导向的选聘机制。

确保政策落实落细落地

一分部署，九分落实。据介绍，为确保政策落实落细落地，意见明确了落实责任部门和单位，提出了具体落实要求。

一是加强部门协同。财政部门作为行业主管部门要发挥统筹抓总作用，加强体制机制建设。有关部门要积极支持配合，按照职责分工抓好重点工作任务的落实。建立注册会计师行业年度工作会议和日常联席会议机制，整合力量、凝聚共识，及时研究解决制约行业发展的突出问题。

二是强化上下联动。完善工作机制，厘清职责边界，落实监管责任。强化信息共享，建立信息报送和工作通报机制，统一政策口径和处理尺度，形成上下联动、“全国一盘棋”的工作格局，确保各项工作扎实有序推进。

三是引导社会参与。将社会监督作为促进注册会计师行业健康发展的重要内容。加强对注册会计师行业法律法规和监管制度的正面宣传，加大对违法违规典型案例的惩处曝光，积极引导社会舆论和市场预期，促进社会公众了解和关注注册会计师行业，支持注册会计师行业健康发展。

(责编：赵超、陈键)