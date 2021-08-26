赵婷婷

原标题：环球度假区全力推进开园筹备

北京环球影城主题公园入口

9月1日，北京环球度假区将开启试运行，距离正式开园又近了一步。昨天，北京青年报记者来到环球度假区实地探访时发现，通过加强入园人员筛查、强化园区各个场所的清洁和消毒、提供便利的消毒清洁设施、引导客人保持安全距离等方式，园区对防疫措施不断加码，用安心健康的游览环境全力推进开园筹备。

汇聚全世界环球主题公园人气项目

北京环球度假区位于北京市通州区，是世界第五个、同时也是亚洲第三个环球影城，即将开放的一期项目包括开园规模最大的环球主题公园，餐饮娱乐中心——北京环球城市大道，以及两家特色度假酒店。其中，北京环球影城主题公园包含七大景区，分别是功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利·波特的魔法世界、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞和未来水世界。各个景区都为游客呈现知名电影故事和角色，并配有游乐设施、娱乐表演、特色商店和餐饮。

北青报记者昨日在现场看到，与此前分区域内测不同，此次北京环球影城主题公园七大景区、北京环球城市大道及两家度假酒店全部开启接受测试，在为最后的开园做准备。无论是享誉全球经典的高人气游玩项目，还是在北京全新落地的独特体验，在这里，游客都能以沉浸式方式近距离感受世界知名电影大师共同打造的真实电影世界。

内部压力测试将于8月底结束

在环球辉煌剧院门前，工作人员微笑着提醒游客“请先扫码、消毒之后再进剧院”。园区内，基本每个体验项目前都有这样的“标配”设置。环球影城主题乐园中，目前接受内部压力测试的包括北京环球影城主题公园、北京环球城市大道及两家度假酒店——环球影城大酒店和诺金度假酒店。所有受邀人员都须严格遵守疫情防控的相关要求，在指定日期内参与内部压力测试。

截止到8月中旬，北京环球度假区的骑乘设施累计接待内测人员约20万人次，餐厅累计供餐39.5万份，为北京环球度假区积累了在餐饮服务、娱乐演出、运营测试等各方面的有益经验，为即将开始的试运行做好了充分准备。8月底，为期三个月的内部压力测试将正式结束，北京环球度假区将于9月1日正式开启试运行。试运行期间，北京环球度假区将按照疫情防控的相关要求严格落实多项运营管理措施。

打造安心健康游览环境

“我们希望通过每天的运营和反馈，不断改善我们的准备，尽量以完美状态迎接盛大开园。”北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文介绍。主题公园内实施了非常严格的防疫措施，通过不断核查游客健康状况，以便及时快速做出响应。如果游客感觉到不舒服，园区还有一套措施可以立刻响应，“我们希望游客通过这些措施能够在园区感受到安全。”苗乐文透露，“北京环球度假区正通过逐步完善的交通设施、安心健康的游览环境、不断实践的可持续发展，以及便捷的数字化体验，全力以赴推进开园筹备。”

文/本报记者 赵婷婷

供图/北京环球度假区

(责编：罗知之、陈键)