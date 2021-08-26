本报记者 杨舒

原标题：科技部公开征集颠覆性技术研发方向建议

为提升我国重大科技创新方向前瞻布局能力，加快推动颠覆性技术创新，科技部近日发布公告，拟面向各有关单位和广大科研人员，开展颠覆性技术研发方向建议公开征集工作，对于符合条件的建议，将按程序纳入建议库，为相关任务部署提供支撑。

颠覆性技术作为一种另辟蹊径的革新，具有重塑人类生活、工业生产、商业消费模式的革命性意义，是科技创新的重要突破口。据介绍，科技部将以“打造新科技革命软环境，厚植颠覆性创新土壤，培育创新试验田”为目标，紧扣“颠覆性”特征，着力突破传统科研理念和范式，探索建立符合颠覆性技术创新特点和规律的项目发现、遴选和资助机制，发现并扶持一批开展颠覆性技术创新的优秀人才和创新团队，培育创新文化。

据悉，本次建议征集瞄准经济社会高质量发展的重大科技需求，强化问题导向和目标导向，突出颠覆性技术突破性、产业变革性、巨大市场潜力等特性，重点征集可能在未来一段时间内产生重大突破，并能够带来产业升级换代或具有巨大市场潜力的颠覆性技术。

本次选题征集以无纸化方式进行。提供建议的人员可登录国家科技管理信息系统（http://service.most.gov.cn）颠覆性技术研发方向建议征集专区，在线填写征集信息表。据了解，这一颠覆性技术研发方向建议征集专区将长期面向企事业单位和社会公众开放。

(责编：罗知之、陈键)