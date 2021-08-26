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工信部通报搜狐资讯、红袖读书等210款侵害用户权益行为APP

2021年08月26日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （赵超）8月25日，工信部发布关于侵害用户权益行为的APP通报（2021年第9批，总第18批）。截至目前，检查发现尚有210款APP未按要求完成整改。

210款问题APP包括：海滨消消乐、搜狐资讯、爱壁纸、好分期、一亩田、计算器、红袖读书、免费淘小说、贝瓦儿歌、美食杰、快牙、彩视、搜狗搜索、凡客诚品VANCL、登山赛车等。

通报显示，这210款主要来源包括豌豆荚、应用宝、360手机助手、vivo应用商店等渠道。

这些APP所涉问题包括：违规收集个人信息、欺骗误导强迫用户、超范围收集个人信息、强制频繁过度索取权限、欺骗误导强迫用户、强制用户使用定向推送功能、欺骗误导用户下载APP等。

工信部要求，被点名APP应按相关通信管理局要求，在9月1日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

(责编：赵超、吕骞)

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