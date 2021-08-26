8月25日，蒙牛乳业发布2021年中期财报。今年上半年，蒙牛收入459亿元，同比增长22.3%，利润29.5亿元。

财报显示，蒙牛各业务板块增速均大幅领先行业。其中，常温业务获近五年来最快增速；在低温行业较低迷的情况下，蒙牛同比增长7%；冰淇淋业务同比实现34.8%的增长；鲜奶业务收入翻倍；奶粉业务收入同比上升11.6%。

蒙牛相关负责人介绍，能够交出一份全面超预期高增长的成绩单，主要得益于公司准确把握消费复苏趋势，制订了清晰战略并执行到位：继续完善全球资源配置，积极推动构建乳业“双循环”新发展格局；坚决走生态优先、绿色发展之路，将ESG目标纳入管理层绩效指标，积极引领全产业链可持续发展，郑重承诺将在全行业率先实现碳中和。“今年是实施‘再创一个新蒙牛’规划的起步之年，蒙牛努力从消费者至爱（First-Choice）、国际化（International）、更具责任感（Responsibility）、文化基因强大（Spirit）和数智化（Technology）五个维度，不断开创‘FIRST’发展的新局面。”该负责人指出。

对于下一步的发展，蒙牛集团总裁卢敏放表示，未来几年，蒙牛将继续加强研发创新能力、组织保障能力、收购整合能力、奶源控制能力及数字化营销能力建设，不断为消费者提供优质的产品和服务，为打造具有国际竞争力的乳业产业和具有世界知名度的乳业品牌不懈努力。

(责编：曹淼、李源)