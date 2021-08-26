人民网记者 赵竹青

8月25日，我国爆炸力学的奠基人和开拓者郑哲敏院士逝世，享年97岁。中国科学界又痛失一颗巨星。

他的研究领域始终着眼于战略性的国家需求，致力于前瞻性、机理性的研究，主张“做科研要雪中送炭，不要锦上添花”。

郑哲敏曾说：“我从过去走到现在，并没有什么清晰的路线。但有一点是确定的，那就是富国强民的愿望。”

“做科研要雪中送炭”

作为“两钱”的学生，郑哲敏在钱伟长的课堂上第一次接触了现代力学；在钱学森的叮嘱下，走上了爆炸力学的研究道路。

“回国后，国家需要你干什么，你就干什么”，郑哲敏将钱学森的这句话紧紧记在心里，也用自己一生的行动践行了这句话。

他生前曾说：“虽然爆炸力学是一个全新领域，但国家需要，我当然义不容辞。”

上世纪五六十年代，由他引领开拓的“爆炸力学”在中国国防建设和国民经济建设中获得了广泛应用。

“他是一位工程科学家。”学生和同事白以龙院士曾这样评价：“郑哲敏的在科研工作中非常强调实用，他没有停留在理论研究、没有固步在发表论文，而是开拓了非常广泛的应用。”

在郑哲敏的理念里，从研究到应用，才算是完成了一个“循环”。

“搞科研要有吃苦的决心”

“没什么神秘的。”在谈论科研方法心得的时候，郑哲敏曾说：“就是老老实实做，不知道就再去学。”

他承认，科研有时是很枯燥的，必须耐得住寂寞。“要搞科研就要有吃苦的决心。没有牺牲精神、一往直前的勇气，基础研究也是做不成事的。”

郑老生活简朴，一心向学，性格中透露着难能可贵的“纯粹”。在他的观念中，科研人员是不会发财的，能有个“体面的生活”就满足了。

“郑老是我们所多年的优秀党员，科技界的楷模。”力学所党委书记乔均录曾经告诉记者，八十多岁的郑老有次身体不舒服住院输液，都不耽误他把研究生叫到医院里给他们辅导论文。

对于年轻一代，郑哲敏总是寄予厚望。他寄语青年科研人员“要看得远一点”，不要为一时的得失计较太多。

“就只做了这么几项工作”

中国共产党优秀党员，著名力学家，中国科学院院士、中国工程院院士、美国国家工程院外籍院士，国家最高科学技术奖获得者，中国科学院力学研究所原所长……尽管拥有无数令人艳羡的“头衔”，郑哲敏对自己的科研人生仍有遗憾。

第一个遗憾是“就只做了这么几项工作”；另一个是在高能粒子、激光等领域刚刚兴起时，碍于科研条件比较差，以至于“有点胆怯”，使“该抓的一些机会溜走了”。

晚年的郑哲敏依然坚持工作在科研一线，除了继续学科领域内的研究外，还关注能源战略安全等重大问题，当国家重大工程遇到挫折时，他也会挺身而出。

他在总体把握中国力学学科发展方向的同时，积极倡导、组织和参与弹性力学、材料力学、环境力学、海洋工程力学、灾害力学等多个力学分支学科的建立和发展，为推动中国力学事业的发展作出重要贡献。

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