人民网北京8月26日电 （王仁宏）据自然资源部消息，今天上午，自然资源部公布第三次全国国土调查主要数据成果。

数据显示，我国耕地面积19.179亿亩，园地3亿亩，林地42.6亿亩，草地39.67亿亩，湿地3.5亿亩，建设用地6.13亿亩。10年间，生态功能较强的林地、草地、湿地、河流水面、湖泊水面等地类合计净增加了2.6亿亩，表明生态建设上取得的积极成效。

“三调”全面查清了我国陆地国土利用现状等情况，建立了覆盖国家、省、地、县四级的国土调查数据库，是近年来开展的一次重大国情国力调查。自然资源部副部长，国务院第三次全国国土调查领导小组办公室主任王广华表示，全面及时准确掌握国土利用状况和资源家底，对落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，保障国家粮食安全，推进生态文明建设，科学规划、合理利用和有效保护自然资源，促进经济社会全面协调可持续发展具有重要意义。

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