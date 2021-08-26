人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国土“三调”数据公布：我国耕地面积19.179亿亩

2021年08月26日11:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月26日电 （王仁宏）据自然资源部消息，今天上午，自然资源部公布第三次全国国土调查主要数据成果。

数据显示，我国耕地面积19.179亿亩，园地3亿亩，林地42.6亿亩，草地39.67亿亩，湿地3.5亿亩，建设用地6.13亿亩。10年间，生态功能较强的林地、草地、湿地、河流水面、湖泊水面等地类合计净增加了2.6亿亩，表明生态建设上取得的积极成效。

“三调”全面查清了我国陆地国土利用现状等情况，建立了覆盖国家、省、地、县四级的国土调查数据库，是近年来开展的一次重大国情国力调查。自然资源部副部长，国务院第三次全国国土调查领导小组办公室主任王广华表示，全面及时准确掌握国土利用状况和资源家底，对落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，保障国家粮食安全，推进生态文明建设，科学规划、合理利用和有效保护自然资源，促进经济社会全面协调可持续发展具有重要意义。

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国土“三调”数据公布：我国耕地面积19.179亿亩
　　人民网北京8月26日电 （王仁宏）据自然资源部消息，今天上午，自然资源部公布第三次全国国土调查主要数据成果。 数据显示，我国耕地面积19.179亿亩，园地3亿亩，林地42.6亿亩，草地39.67亿亩，湿地3.5亿亩，建设用地6.13亿亩。…
“黑科技”助力海关拦截生物制剂非法进出境
　　人民网北京8月26日电 （赵超）海关总署25日发布消息，通过大幅提升运用智能审图拦截生物制剂非法进出境的能力，持续加强打击非法走私，全国海关已在各个渠道查发多起生物制剂进出境案件。 智能审图通过算法研判，破解隐匿手法，结合机检图像和申报信息等进行综合研判，对其中的伪报、夹藏等走私风险进行精准标注，进一步明确重点检查目标。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部