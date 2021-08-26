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“黑科技”助力海关拦截生物制剂非法进出境

2021年08月26日10:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （赵超）海关总署25日发布消息，通过大幅提升运用智能审图拦截生物制剂非法进出境的能力，持续加强打击非法走私，全国海关已在各个渠道查发多起生物制剂进出境案件。

智能审图通过算法研判，破解隐匿手法，结合机检图像和申报信息等进行综合研判，对其中的伪报、夹藏等走私风险进行精准标注，进一步明确重点检查目标。

据介绍，海关非侵入式查验，可以在不开箱的情况下对箱内货物或物品扫描成像，有效反映货物、物品整体特征。智能审图通过算法研判，破解隐匿手法，结合机检图像和申报信息等进行综合研判，对其中的伪报、夹藏等风险进行精准标注，进一步明确重点检查目标，在最大程度节约海关监管人力物力的同时，有效提升正面监管能力。

郑州海关查获人体胎盘素注射液。 图片来源：海关总署

青岛海关查获二类精神药品“咪达唑仑”注射液。图片来源：海关总署

今年年初，海关总署研发部署了疑似生物制剂智能审图算法。2月初，疑似生物制剂智能审图算法初见成效，郑州海关首次通过智能审图报警查获生物制剂走私案件。4月24日和5月5日，福州海关对旅客行李进行过机检查时，智能审图报警提示“疑似生物制剂”，经人工判图和开拆查验，分别查获人体胎盘素针剂10盒（500支）和4盒（200支）。青岛海关通过智能审图报警查获二类精神药品“咪达唑仑”注射液10支……

广州海关查验关员介绍，在智能审图技术辅助下，查获50000个新冠病毒检测试剂盒，“我们在对申报品名为办公用品的集装箱货物实施机检查验时，智能审图系统报警，屏幕显示图像与申报货物图像特征存在差异，判断嫌疑区域显示有小盒装及瓶装液体货物，后经人工重点查验，查获新冠病毒检测试剂盒50000个。”

“从查发的案件可以看出，不法分子为了达到走私的目的，惯于通过瞒报、伪报、夹藏等方式来逃避海关监管。但是，海关非侵入式查验，特别是智能审图技术的应用，有效提升了对违法行为的拦截能力。”海关总署口岸监管司监管一处处长肖宇介绍。

(责编：赵超、吕骞)

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