20余家银行推出就业扶持行动 计划全年提供100亿专项贷款支持
2021年08月26日13:19 | 来源：人民网
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数据显示，截至2021年4月末，全国小微企业总数超过4400万户、个体工商户超过9500万户，是我国就业的主力军。8月26日，网商银行、农业发展银行、平安银行、重庆农商行等20余家银行推出“助微计划”就业扶持举措，通过减费让利等方式支持小微企业持续经营，稳定和创造就业岗位，计划全年提供100亿专项贷款支持。
据了解，目前全国用工人数稳定或增长的小微企业，每月上支付宝搜索“就业扶持”，确认用工人数，并上传代发工资截图等相关证明材料，即可申领30天贷款免息券等专项支持。
网商银行相关负责人介绍，网商贷是网商银行为小微企业、个体工商户等提供的经营性贷款。试运行期间，已有2.8万符合条件的小微企业申领网商贷免息券，平均用工人数4.5人，就业扶持项目累计助力小微企业稳定超过12万人就业。今年，银行业将携手为小微企业定向提供稳岗普惠金融贷款，进行精准灌溉，帮助他们更好地发挥在稳就业中的重要作用。
(责编：曹淼、李源)
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