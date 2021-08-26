人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

20余家银行推出就业扶持行动 计划全年提供100亿专项贷款支持

2021年08月26日13:19 | 来源：人民网
小字号

数据显示，截至2021年4月末，全国小微企业总数超过4400万户、个体工商户超过9500万户，是我国就业的主力军。8月26日，网商银行、农业发展银行、平安银行、重庆农商行等20余家银行推出“助微计划就业扶持举措，通过减费让利等方式支持小微企业持续经营，稳定和创造就业岗位，计划全年提供100亿专项贷款支持。

据了解，目前全国用工人数稳定或增长的小微企业，每月上支付宝搜索“就业扶持”，确认用工人数，并上传代发工资截图等相关证明材料，即可申领30天贷款免息券等专项支持。

网商银行相关负责人介绍，网商贷是网商银行为小微企业、个体工商户等提供的经营性贷款。试运行期间，已有2.8万符合条件的小微企业申领网商贷免息券，平均用工人数4.5人，就业扶持项目累计助力小微企业稳定超过12万人就业。今年，银行业携手为小微企业定向提供稳岗普惠金融贷款，进行精准灌溉，帮助他们更好地发挥在稳就业中的重要作用。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
新一代信息基础设施加快从“通路”走向“通车”
　　“十四五”规划纲要提出，扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。 随着5G时代的到来，物联网、工业互联网、人工智能等新兴领域快速发展，移动互联网对于IP地址的需求日益增加。…
国土“三调”数据公布：我国耕地面积19.179亿亩
　　人民网北京8月26日电 （王仁宏）据自然资源部消息，今天上午，自然资源部公布第三次全国国土调查主要数据成果。 数据显示，我国耕地面积19.179亿亩，园地3亿亩，林地42.6亿亩，草地39.67亿亩，湿地3.5亿亩，建设用地6.13亿亩。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部