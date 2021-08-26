原标题：中粮集团、加多宝双方负责人进行座谈交流

8月25日上午，中粮集团对外合作部总监陈刚一行到加多宝集团总部考察交流。

加多宝集团董事长王金昌对中粮集团多年来对加多宝的支持表示感谢，并回顾了中粮集团与加多宝多年来深入合作的历史，尤其是中粮包装与加多宝相互携手、相互扶持、共同成长的过程。同时，也对加多宝近几年的发展理念、战略规划以及行业发展现状做了充分交流。王金昌强调，未来双方可以基于各自业务特点和资源优势继续在信息共享、渠道共享、品牌打造等方面展开更为广阔和深入的交流与合作。

陈刚表示，中粮集团与加多宝有着优良的合作传统和深厚的互信基础，希望双方以今天的交流为契机，在营销创新、品牌建设、采购、金融、人力资源管理、企业文化建设等多方面搭建交流渠道，并展开进一步的深入对接，愿与加多宝一起在多领域进行全方面的合作，实现共享共赢，共促发展，共同打造美好未来。

加多宝首席运营官徐伟就加多宝发展史上的关键节点、业务情况及二次创业、改革创新、新营销模式等做了较详细介绍，加多宝在“六大改革、四大回归”的经营战略思路指导下继续专注于加多宝凉茶与昆仑山矿泉水产业，积极推动行业健康、高质量发展。

(责编：曹淼、李源)