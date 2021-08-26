当中学女孩与科学家面对面，会产生怎样的思想碰撞？近日，十余名来自全国各地的女学生在国家重点科研基地和人才培训基地——合肥科学岛凝听了来自中国工程院、中国科学院院士们分享的人生经历、科研感悟，被他们“以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理”的故事打动。

这些女学生是三星“探知未来科技女性培养计划”（以下简称“STEM GIRLS”项目）选拔出的优秀学员。据中国三星相关负责人介绍，该项目由中国三星于2018年携手中国妇女发展基金会共同发起，旨在培养引领未来、敢于担当、善于创新的科技女性。每期项目在全部学习阶段结束后，筛选出的优秀女生还将有更多实践和交流机会。今年7月，中国三星就组织选拔出的十余名女生开始了为期5天的“科学岛创新教育”营地活动（以下简称探索营）。5天时间里，中国三星通过设计7项主题科学实践和参观活动，让女孩们第一次与国家科研泰斗面对面交流，在实践中获得珍贵的思想启迪和精神感召。

着眼于当下社会对科技人才培养的需求，三星将STEM教育理念引入中国，发起了“STEM GIRLS”项目，至今已有3400名女生参加了学习研究。鼓励实践、将创新思维与跨学科知识运用于社会问题的解决、创造社会价值也是该项目的初衷之一。

2021年第四届“STEM GIRLS”项目已在6月再次起航，来自全国15个省市、12035名女生报名参加。在7月第一阶段的学习中，中国三星邀请了来自中国科学院研究员以及同济大学教授为学生开设线上课程，启发了学生们的科学思维，在前期为学生的方案设计夯实基础。第一阶段之后，120名科技女孩进入了为期10天的第二阶段进阶训练营学习。她们将围绕生态环境和建筑能源两个课题方向，聚焦城市社区垃圾问题和社区减碳、北京农村建筑采暖和隔热问题，通过专家指导，将自己的科技创意设计进一步深化，实现有效落地应用。

该负责人表示， 支持女性科技人才发展、培养造就高层次女性科技人才是国家对科技创新后备人才的新要求。三星旨在用实际行动点燃女性青少年对科学知识的热诚，让她们更加笃定、更加自信地去探索未来科技，用创新思维创造社会价值。

(责编：曹淼、李源)