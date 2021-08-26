原标题：新能源电厂并网 共促双碳目标实现

日前，随着中电投华阳第三风电场的顺利并网，定西域内的新能源发电项目迎来并网高潮，国网定西供电公司主动作为，积极对接业主，做好并网前期准备及现场验收工作，全力以赴推进新能源项目并网发电，赢得了业主的一致点赞。

今年以来，该公司细化新能源并网管理、深化协同，做到并网服务关口前移，积极组织公司各专业部门制定现场验收资料清单。同时，结合甘肃省电力公司并网验收要求，提前督导业主在施工过程关注涉网设备资料收集及试验开展工作，有效缩短验收周期。对于现场验收中发现的问题，第一时间向业主做好解释说明，并在现场下发并网验收意见，尽可能缩短整改时间、提高整改质效。同时，该公司公司确定单位与业主双方联系人，做好后续并网工作对接，及时沟通，高效解决。

今年5月，定西电网内第一座垃圾焚烧电站并网发电，该公司供电辖区内新能源发电种类再次突破，形成了以风、光电为主，生物质发电为辅的新能源发电局面。

截至目前，定西行政区域内并网运行风电场已达8座、容量79.9万千瓦，标志以通渭为核心区、辐射周边安定区、陇西县和会宁县的通渭百万风电基地已初见雏形。1-7月份，风电累计发电量5.66亿千瓦时、光伏发电量3.72亿千瓦时，占总发电量的51.73%。

随着定西电网新能源装机不断扩大，该公司将持续做好新能源发电项目的并网验收工作，不断优化并网流程，为后续通渭百万风电基地剩余项目及安定区高峰25兆瓦分散式风电项目并网验收做好充足准备，着力服务大局，为实现“碳达峰”“碳中和”贡献力量。

(责编：赵超、陈键)