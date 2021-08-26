原标题：线上线下融合 推动保险模式转型

近年来，中国保险业正在新基建、数字化技术的推动下迎来全新变革：一方面，新兴的线上中介模式和数字化技术大大提升了保险业务的运行效率;另一方面，传统保险模式下企业积累的优质线下队伍提供了“直面一线”的关键能力。数字化技术与线下骨干队伍的联合，令行业出现更广阔的发展机遇。

数字化转型的大潮已经影响到了全社会的每一个角落，曾经深度依赖线下模式的保险产业需要及时转变思维，才能避免被淘汰。

当前，中国保险业正在新基建、数字化技术的推动下迎来全新变革：一方面，新兴的线上中介模式和数字化技术大大提升了保险业务的运行效率;另一方面，传统保险模式下企业积累的优质线下队伍提供了“直面一线”的关键能力。数字化技术与线下骨干队伍的联合，令行业出现更广阔的发展机遇。

近日，保险电商企业慧择与湖北盛世安康保险代理有限公司在举办战略合作备忘录签约会。慧择拟收购盛世安康股权并成为其控股股东，收购完成后，慧择将线上经营和服务能力快速延伸至线下保险代理市场。

为了帮助传统保险中介机构充分利用前沿科技成果激发沉默资源潜能，全新的保险业务模式——线上保险中介平台应运而生。慧择是国内较早从事互联网保险中介业务的保险中介机构之一，2020年2月，慧择控股在美国纳斯达克上市。

截至2021年第一季度，慧择已累计服务超过5840万用户，与全国超过75家保险公司合作，为用户提供涵盖全险种的1000多款保险产品。慧择提供了先进的产业数字化转型升级能力，又为广大保险潜在客户群体量身打造了一整套保前、投保、保后服务方案，实现了保险公司现有资源的重新配置和利用。未来，慧择将推出以云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术为核心，打造“保险产品及服务云平台”，融合线上线下，打破商业模式边界。

数字化转型实践从来都需要与线下传统模式深度融合，用高科技“武装”现有队伍是转型的必经路径。正因如此，随着慧择的能力与业务不断发展，企业也在持续寻求线下扩张的机遇，希望更好地打造线上线下强强联合的保险新模式。

“选择盛世安康是慧择经过慎重考虑后精心挑选的最佳方案，慧择将运用保险数字化优势赋能盛世安康的线下保险代理人的运营管理，为盛世安康线下机构引入慧择现有的各类保险产品，接入保单托管、理赔协助、线上运营等服务便利。”慧择创始人兼CEO马存军在会上说。

盛世安康成立于2011年，是湖北省保险代理领域的头部公司之一，保险代理人平均行业年资8年，2021年月活动人均收入1.86万元。盛世安康董事长兼总裁刘建民在会上表示，“经过9年的发展，我们建立起了独特且成熟的线下运营商业模式，不仅积累经验丰富的管理团队，还创建了完善的营销培训体系。盛世安康2018年进入广东市场，2020年开始拓展四川市场。”

通过盛世安康线下代理人队伍与营销体系，慧择将开拓线上、线下保险中介业务的一体化服务，将线上高质量的保险产品推向线下终端客户，扩大优质产品的市场覆盖面与影响力。反过来，盛世安康的线下队伍信息获取也能够为慧择反馈一线信息，完善大数据积累，并打通线上到线下的咨询、购买、理赔等服务环节。

随着国家新基建产业快速发展，保险业也在探索利用数据、智能驱动行业转型升级的路径。作为国内数字化保险中介领域的先行者，慧择已经建立了保险技术研发中心、保险科技研究院、保险大数据联合实验室等核心技术研发力量，为产业智能化变革积累了充足的技术底蕴。

收购完成后，慧择多年来打造的创新保险科技组合通过盛世安康的线下队伍快速向全国范围推广，不仅能帮助保险公司迭代优化产品，更能惠及千百万保险客户，满足客户更加精细多样的保险和金融财富需求，客户服务体验也从销售保单延伸至提供保单和保全理赔服务。盛世安康以线下场景为起始点，进行信息化和数字化转型，有望成为保险新消费的样板和典范，将线上经营和服务能力快速延伸至线下保险代理市场，也为中国保险行业数字化转型、保险代理平台线上线下互补融合起到了榜样和风向标的作用。

(责编：赵超、陈键)