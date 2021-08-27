人民网北京8月27日电 （赵超）中国互联网络信息中心（CNNIC）今天发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%，超过全球平均水平6个百分点。十亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

《报告》显示，我国手机网民规模达10.07亿，较2020年12月增长2092万，网民使用手机上网的比例为99.6%，与2020年12月基本持平；我国农村网民规模达2.97亿，占网民整体的29.4%；城镇网民规模达7.14 亿，占网民整体的70.6%。

截至2021年6月，我国网民使用手机上网的比例达99.6%；使用电视上网的比例为25.6%；使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑上网的比例分别为34.6%、30.8%和24.9%。

《报告》指出，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力。

一是互联网基础资源加速建设，为网民增长夯实基础。截至2021年6月，我国IPv6地址数量达62023块/32，较2020年底增长7.6%。移动电话基站总数达948万个，较2020年12月净增17万个。

二是数字应用基础服务日益丰富，带动更多网民使用。互联网及科技企业不断向四五线城市及乡村下沉，带动农村地区物流和数字服务设施不断改善，推动消费流通、生活服务、文娱内容、医疗教育等领域的数字应用基础服务愈加丰富，为用户带来数字化便利。

三是政务服务水平不断提升，用户习惯加速形成。全国一体化政务服务平台在疫情期间推出返岗就业、在线招聘、网上办税等高频办事服务700余项，加大政务信息化建设统筹力度，不断增进人民福祉。

数字新基建基础不断夯实

《报告》指出，我国拥有全球最大的信息通信网络。截至2021年4月，我国光纤宽带用户占比提升至94%，固定宽带端到端用户体验速度达到51.2Mbps，移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第4位。

我国5G商用发展实现规模、标准数量和应用创新三大领先。截至2021年5月，我国5G标准必要专利声明数量占比超过38%，位列全球首位；5G应用创新案例已超过9000个，5G正快速融入千行百业、呈现千姿百态，已形成系统领先优势。

我国工业互联网“综合性+特色性+专业性”的平台体系基本形成。近年来，我国工业互联网平台体系基本形成，具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台超过100家，连接设备数超过了7000万台（套），工业APP超过59万个，“5G+工业互联网”在建项目已超过1500个，覆盖20余个国民经济重要行业。

数字乡村建设持续推进

截至2021年6月，我国农村网民规模为2.97亿，农村地区互联网普及率为59.2%，较2020年12月提升3.3个百分点，城乡互联网普及率进一步缩小至19.1个百分点。农村地区通信基础设施逐步完善，推动农村互联网使用成本逐步下降。行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，农村和城市“同网同速”，城乡数字鸿沟明显缩小，年底有望实现未通宽带行政村动态清零。

随着数字化应用日趋完善，广袤的下沉市场逐步享受到数字化带来的便利和实惠。截至2021年6月，农产品网络零售规模达2088.2亿元，全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，有效打通了农村消费升级和农产品上行的末梢循环。

科技创新成果惠及全民

截至2021年6月，50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。2020年以来，相关部门大力推动互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及。国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》、工业和信息化部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》，提出优先推动115家网站、43个APP进行适老化改造，着力解决老年人、残疾人在智能技术面前遇到的困难。

同时，互联网企业及社会各界积极响应，加快解决老年人无健康码出行难、不会操作就医难等问题，健康码适老化相关功能已覆盖全国至少3000万老年群体，科技和互联网企业在地图、新闻等应用中开通针对残疾人群的无障碍功能，推动科技创新成果惠及全民。

数字经济规模总量位居全球前列

《报告》指出，近年来，我国各传统产业纷纷利用新技术进行全方位改造，实现了数字经济对经济发展的放大、叠加、倍增效应。2020年，我国数字经济总量位居世界第二，已经成为我国经济高质量发展的重要支撑。上半年，数字经济结构不断优化升级，成为稳定经济增长的关键动力。一方面，数字产业化进程加速，产业规模持续扩大。

截至2021 年6月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.14亿户，较2020年12月增加1985万户，其中，5G手机终端连接数达3.65亿户，较2020年12月增加1.66亿户。2021年上半年，电信业务收入累计完成7533亿元，同比增长8.7%；规模以上互联网和相关服务企业业务收入6951亿元，同比增长 25.6%；信息技术服务业收入2.83万亿元，同比增长26.0%；软件业务收入4.42万亿元，同比增长 23.2%；规模以上电子信息制造业实现营业收入6.33万亿元，同比增 22.1%。

另一方面，产业数字化对数字经济的主导作用进一步凸显。消费领域，网络零售成为消费新引擎，上半年交易规模达6.11万亿元，同比增长23.2%；移动支付蓬勃发展，撬动餐饮、外卖、旅游等多个线下服务场景。工业制造领域，全国建成具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台超过100家，工业互联网平台体系基本形成；智慧工厂、数字农业等产业数字化新模式持续升级，不断释放出更大的产业活力。

《报告》显示，截至2021年6月，我国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万，在各类调查应用中增速最为明显。随着我国经济活力的全面恢复以及外卖行业监管进一步加强，外卖行业数字化水平不断提升，新消费趋势凸显，行业覆盖内容更加丰富多元。疫情以来，以生鲜、药品为代表的即时配送业务飞速发展，与餐饮外卖共同助力惠民生、稳经济。伴随着用户在疫情中逐渐养成的零售消费习惯，各类非餐饮外卖业务占比正在不断扩大，外卖行业覆盖内容不断丰富。与此同时，外卖行业生态与骑手权益保障也受到社会广泛关注，行业生态环境持续改善，推动外卖行业健康长远发展。

截至2021年6月，我国在线办公用户规模达3.81亿，较2020年12月增长3506万，网民使用率为37.7%。在线办公细分应用持续发展，在线视频/电话会议、在线文档协作编辑的使用率均为23.8%。一方面，随着企业数字化转型不断推进，以在线办公为代表的灵活工作模式将持续创新发展。另一方面，随着以5G、大数据、物联网、人工智能等为代表的新型基础设施建设的不断加快，在线会议、文档编辑等在线办公服务的响应速度、存储能力、功能适用性等服务性能将不断提升。

截至2021年6月，我国在线医疗用户规模达2.39亿，较2020年12月增长2453万，占网民整体的23.7%。从互联网医院到明确常见病、慢性病患者互联网问诊可进行医保报销，从网售药品到核心诊疗再到互联网医保，各地通过出台对应方案积极支持在线医疗全面发展，筑牢了在线医疗用户规模增长基础。随着我国银发群体规模逐年增长，对老年健康服务的关注，成为各互联网平台在在线医疗领域切入的重点方向。此外，智能化养老不断发展，智能设备成为该领域发展新的突破口。

(责编：赵超、吕骞)