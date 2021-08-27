人民网北京8月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局发布了2021年上半年市场监管部门食品安全监督抽检情况。结果显示，上半年，食品安全监督抽查总体不合格率为2.34%，较2020年同期上升0.23个百分点。

据了解，2021年上半年，全国市场监管部门完成食品安全监督抽检1808640批次，依据有关食品安全国家标准等检验，检出不合格样品42412批次，总体不合格率为2.34%，较2020年同期上升0.23个百分点。其中，第二季度抽检不合格率为2.36%。

从食品抽样品种来看，消费量大的粮食加工品，食用油、油脂及其制品，肉制品，蛋制品，乳制品，抽检不合格率分别为1.06%、1.19%、1.44%、0.32%、0.21%，均低于总体不合格率。与2020年同期相比，水产制品、蜂产品、水果制品等20类食品抽检不合格率有所降低，餐饮食品、食用农产品、酒类等13类食品抽检不合格率有所上升。

从检出的不合格项目类别看，农兽药残留超标、微生物污染、超范围超限量使用食品添加剂，分别占不合格样品总量的37.29%、19.01%、15.21%；质量指标不达标问题，占不合格样品总量的9.70%；有机物污染问题，占不合格样品总量的8.40%；重金属元素等污染问题，占不合格样品总量的6.31%。

市场监管总局相关负责人表示，针对抽检发现的不合格样品，市场监管部门已及时向社会公布监督抽检结果，并督促有关生产经营企业下架、召回，严格控制监督抽检不合格产品质量安全风险，按有关规定进行核查处置并公布信息。

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