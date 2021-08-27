2018年初，光大银行确立了“打造一流财富管理银行”的战略愿景。三年来，该行突出财富管理特色，坚持高质量发展，走出了一条专业化、数字化、生态化、体系化的零售金融转型之路。截至2020年末，该行零售客户达到1.23 亿户，三年复合增长率16%。私行客户数增长提速，三年复合增长率18%。

光大银行相关负责人表示，未来，将继续围绕“打造一流财富管理银行”战略愿景，在零售金融板块深化客户分层分群经营，强化零售金融数字化转型，提升资产配置专业性，全市场优选产品，优化流程提升客户体验，发挥金控集团协同优势，抓住机遇实现高质量发展。

近年来，光大银行秉持“外接场景、内建平台、数据驱动、综合经营”的基本思路，积极推动该行零售金融覆盖“全客户、全渠道、全产品”的数字化转型，取得了显著成效。2021年，为进一步推进数字化转型，光大银行正式启动“1+2+C”零售数字新基建，以智能营销平台为核心，建设1个零售智慧大脑，做深精准营销和实时旅程营销2种智能营销模式，打通云工作室、对私客户经理工作台（ROP）、手机银行、短信、远程外呼、机器人智能外呼等多个渠道（C），构建以统一营销策略、统一渠道配置、统一客户画像、统一标签体系“四统一”为特征的数字化零售客户经营体系；开展数赢行动，在分行层面建立数字化营销作战团队，形成标准化数字化营销打法，打造分行特色营销案例；以客户生命周期管理计划为主线，做深“模型工厂+精准线索+ROP外呼”的精准营销模式。截至2021年上半年末，新型客户服务渠道“云工作室”好友量已达265万户，转发量114万人次，浏览量914万人次，平台累计上线320多项产品和服务、6100多篇资讯、1400多个海报和权益活动。

2018年初，光大集团提出建设E-SBU战略。E-SBU战略，即“生态圈战略”，在重点战略业务单元（SBU, Strategic Business Unit）的基础上，发挥光大综合经营和产融合作优势，引入生态圈、数字化要素的协同发展新模式。按照整体部署，在集团六大生态圈中，由光大银行牵头构建财富生态圈。通过财富生态圈赋能，一是带来更加丰富的金融+非金融产品，为个人客户提供一站式综合服务。目前中国金融机构的产品同质化现象比较严重，在激烈的市场竞争中，集团内协同有利于围绕客户需求痛点开展多元化产品创新；二是拓宽了客户服务场景和触达渠道，增强了客户服务的便利性。

该负责人表示，践行“管理财富 服务民生”企业使命，光大银行零售金融已经积累形成了全国性股份制商业银行较为完备、科学，并体现现代商业银行管理发展内涵的完整体系。

(责编：曹淼、李源)