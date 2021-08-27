人民网北京8月27日电 （记者王震）财政部网站27日公布全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）经济运行情况。数据显示，1-7月，全国国有企业主要效益指标继续保持较高增速，其中营业总收入同比增长26.6%，利润总额同比增长92.1%，国有经济稳中向好态势更加巩固。

具体来看，1-7月，国有企业营业总收入414373.7亿元，同比增长26.6%，两年平均增长9.6%。其中中央企业232755.9亿元，同比增长24.9%，两年平均增长8.0%；地方国有企业181617.8亿元，同比增长28.9%，两年平均增长11.8%。

1-7月，国有企业利润总额27852.3亿元，同比增长92.1%，两年平均增长14.2%。其中中央企业18542.2亿元，同比增长88.8%，两年平均增长14.6%；地方国有企业9310.1亿元，同比增长1.0倍，两年平均增长13.3%。

此外，应交税费方面，1-7月，国有企业应交税费31028.9亿元，同比增长21.9%；资产负债率方面，7月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。

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