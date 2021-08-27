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服贸会期间北京部分道路分时、分段采取临时交通管制措施

2021年08月27日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者王连香）据北京市公安局公安交通管理局消息，2021年中国国际服务贸易交易会定于9月2日至9月7日在北京举办。为保障会展活动顺利进行，根据道路交通安全法律法规有关规定，期间将对国家会议中心、首钢园区周边道路分时、分段采取临时交通管制措施。

活动期间，下列时间、道路除持有2021年中国国际服务贸易交易会专用车证的车辆外，禁止其他车辆和行人通行。

9月3日至9月7日 每日8时至18时

北京朝阳区天辰东路由国家体育场北路与天辰东路交叉口(不含)至大屯路与天辰东路交叉口(不含)，天辰西路由国家体育场北路与天辰西路交叉口(不含)至大屯路与天辰西路交叉口(不含)，国家体育场北路由湖景东路与国家体育场北路交叉口(不含)至北辰西路与国家体育场北路交叉口(不含)，禁止所有车辆和行人通行。

途经车辆和行人可经北辰东路、北辰西路、科荟南路、北四环路绕行。

9月3日至9月7日 每日8时至22时

石景山区石景山路北侧辅路(北辛安路与石景山路交叉口向西第一个红绿灯处至新首钢大桥桥下)，禁止所有车辆和行人通行。

(责编：王连香、吕骞)

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