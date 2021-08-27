近期，中国银行间市场交易商协会依据《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）等政策文件，推出革命老区振兴发展债务融资工具（以下简称“革命老区债”），将市场资金及优质项目引入革命老区，推进区域高质量发展。8月26日，浦发银行主承销的两支革命老区债完成发行。其中，国电电力发展股份有限公司2021年度第三期绿色中期票据(碳中和债、革命老区振兴发展)，发行金额8亿元，期限3年，认购倍数3.68倍；江西省交通投资集团有限责任公司2021年度第七期中期票据(革命老区、乡村振兴)，发行金额10亿元，期限3+N年，认购倍数2.62倍。

据介绍，发行人国电电力发展股份有限公司已在宁夏、江西、安徽等革命老区建设了一批新能源电站，加强农村电网建设及改造，保障革命老区能源稳定供应。企业本次募集资金8亿元，将全部用于10个清洁能源发电项目，其中2.62亿元将用在位于赣闽粤原中央苏区、陕甘宁、大别山等革命老区的4个项目。发行人江西省交通投资集团有限责任公司以交通服务革命老区振兴为目标，将本次募集资金中3亿元专项用于“南昌至宁都高速公路冈山至宁都段新建工程”及“宁都至定南（赣粤界）高速公路”。

“本次承销全国首批革命老区债是浦发银行践行对经济、社会、环境的三重责任，服务国家战略和实体经济、服务乡村振兴，助力社会共同富裕的有益实践。”浦发银行相关业务负责人表示，浦发银行将充分发挥自身多元化、专业化服务优势，通过“绿色金融”“普惠金融”等多元化产品体系，为企业提供全方位、差异化的金融服务，勇做促进地方经济发展的金融主力军。后续，浦发银行将继续在金融促进社会可持续发展领域积极作为，为革命老区振兴发展引入金融活水，为促进社会共同富裕提供有力的金融支持。

(责编：曹淼、李源)