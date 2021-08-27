人民网北京8月27日电 （赵超）中国互联网络信息中心（CNNIC）今天发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2021年7月，我国正在运行的政府网站数为14537个，其中国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站数为889个，省级政府网站数1665个。

《报告》指出，2021年上半年，政务服务“一网通办”与城市运行“一网统管”两张网加速构建，为电子政务提供有力支撑。

《报告》显示，各地区“一网通办”建设加速。各省市加快推进“一网通办”“跨省通办”，聚焦用户体验，强化便民惠企，创新服务能力显著提升。在省级行政许可事项中，99.6%的事项实现网上可办，89.8%的事项实现网上受理和“最多跑一次”。

同时，部分地区开始探索“一网统管”平台。上海市上线“一网统管”系统2.0版本，汇集50多个部门的185个系统、近千个应用，初步形成贯通市、区、街镇三级，覆盖经济治理、社会治理、城市治理的城市工作体系。广东“数字政府”建设逐步从“一网通办”向“一网统管”“一网协同”延伸，筹备建设省级“一网统管”基础平台“粤治慧”，实现对省域整体状态及时感知、全局分析和智能预警。

(责编：赵超、吕骞)