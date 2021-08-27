近日，饿了么联合北京大学CCAP食物消费课题组发布了“2021下午茶数字经济蓝皮书”。蓝皮书显示，在国内下午茶市场，本土品牌正快速崛起，国潮风、高颜值、口味创新、健康减糖正在成为品牌发展新趋势。咖啡+烘焙、卤味+水果、茶饮+甜品、啤酒+炸鸡等“国民下午茶CP”正在成为流行趋势。

蓝皮书指出，随着餐饮行业数字化程度的加深，国内下午茶市场的产品形态和消费习惯经历了3次重要演化。2015年之前的线下消费时期，下午茶消费以线下形式为主，主要消费场景为茶楼、茶餐厅以及中高档酒店；2015年至2020年间，下午茶消费场景逐步转移至工作场合，随着新茶饮概念出现，下午茶产品不断升级；2020年起，随着国潮兴起，下午茶进入消费升级2.0时期，下午茶与中国文化的结合愈发紧密，下午茶也不再只是“下午茶”，还包括进咖啡、卤味、炸鸡等多款品类。

此外，蓝皮书还发布了2021下午茶订单TOP10品类：奶茶果汁（茶饮）订单占比领先，第二梯队是汉堡薯条、炸鸡炸串，第三梯队则依次为咖啡、甜品、卤味熟食、披萨意面、水果、蛋糕和沙拉/轻食。

在下午茶市场品类的发展潜力方面，蓝皮书称，奶茶果汁（茶饮）和汉堡薯条订单占比领先；果切、三明治虽订单占比不高，但发展潜力较大。此外咖啡、沙拉/轻食这两个品类下午茶市场仍然供不应求，而炸鸡炸串、甜品则在潜力榜下滑，市场正趋向饱和。

数据显示，女性是下午茶消费的主力军，而40岁以上用户占比也在持续上升。近三年，在下午茶时段全品类用户中，女性占比从2019年的50.35%上升到2021年的55.47%；40岁以上用户占比从2019年的7.38%上升到2021年的8.82%。此外，50岁以上“银发族”消费也在逐年走高。从不同性别的用户偏好来看，男性用户更偏爱点披萨意面，女性用户则更偏爱点甜品。此外，近三年下午茶时段消费中，平均每笔下午茶订单购买2.7杯奶茶果汁，远超出起送费对应杯数。下午茶独有的“拼单属性”和“分享属性”使其开始具有社交功能。

蓝皮书中，饿了么结合过去一年品牌总体订单规模、营业收入、用户好评、门店数量等维度，发布了下午茶各品类的品牌榜单。47家上榜品牌中，本土品牌共有36家，占比近8成，海外品牌共计11家，占比约2成。这些上榜品牌不仅在产品设计上以高颜值出圈，其在数字化内部管理、全链路数智化以及公私域整合上也表现突出。

蓝皮书指出，下午茶经济下半场的4大驱动要素分别来自新的用户需求、供不应求的市场、下午茶产业内协同以及政府侧的引导和监管。新冠肺炎疫情带来众多下沉市场和银发群体，下午茶消费习惯已经养成，新一轮增长已经时不我待；与此同时，部分三四线城市市场培育已经初步完成，商户端下午茶市场梯队也已经初步形成，亟待发展，倒逼业务加速。

蓝皮书同时显示，中式下午茶文化、品类加速融合、三四线城市增长、银发族消费潜力、全链路数智化以及本土品牌崛起将成为下午茶经济下半场的6大趋势。未来，下午茶将成为人们美好生活的新标配，中式下午茶文化将兴起。国潮国货的兴起，将是本土品牌快速成长的良机。

(责编：曹淼、李源)